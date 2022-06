Tiflis: Die Mama lässt Micheil Saakaschwili warten

Am 1. Oktober 2021 kehrte der Ex-Präsident Micheil Saakaschwili nach Georgien zurück. Er wurde inhaftiert, nach monatelangem Hungerstreik liegt er jetzt im Krankenhaus.

Micheil Saakaschwili ist ein transeuropäisches Phänomen: Georgier und Ukrainer, Gatte einer Holländerin und Liebhaber anderer Nationalitäten, Revolutionär, Reformer, Kriegsherr, veruntreuungsverdächtiger Korruptionsjäger, autoritärer Freiheitskämpfer, Großmaul und Chauvi. Er überrannte schon mal als Staatenloser einen Grenzübergang oder ließ sich auf einem Hausdach verhaften. Der „Figaro“ schrieb dieser Tage: „Putins früherer Feind Nr.1 stirbt langsam im Gefängnis – mit 54.“

Der Tifliser aus gutem Hause – der Vater war Kurdirektor, die Mutter Orienthistorikerin – studierte in Kiew, Oslo, Straßburg, New York, Washington, als Exilländer wählte er später die USA und Holland. Der Führer der Rosenrevolution 2003, 2004 mit 96 Prozent zum georgischen Präsidenten gewählt, regierte mit einer Partie smarter US-Stipendiaten. 2008 mit 53 Prozent wiedergewählt, verlor er 2012/2013 die Macht, wurde angeklagt, ging in die Ukraine. Ab 2015 Berater der Maidan-Regierung, Gouverneur von Odessa, ab 2016 erratischer Oppositioneller. Trotz seiner Rehabilitierung durch Selenskij kehrte er am 1. Oktober 2021 überraschend nach Georgien zurück. Ein paar Tage Versteckspiel, danach Inhaftierung und monatelange Hungerstreiks. Seit Mitte Mai liegt der Abenteurer in der Tifliser Privatklinik „Vivamed“ und fordert seine Ausreise zur Behandlung.