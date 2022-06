Silicon Valleys gefallene Helden

Drucken

Hauptbild • Elon Musk, Chicago 2018. Seine Firma wollte einen Tunnel von Downtown bis zum Flughafen bauen, das Projekt liegt auf Eis. • Getty Images

Wir alle haben bei dem Geniekult mitgemacht. Der Glaube, Elon Musk und andere Gründer könnten uns mit ihren neuen Technologien retten, hat verhindert, dass wir uns mit schwierigeren Dingen auseinandersetzten. Etwa mit den Grenzen des Wachstums und der Verantwortung des Staats.

Es gibt in den USA der letzten Jahre eine Konstante, die man die „Obszönität der Macht“ nennen kann. Von 2016 bis 2021 hatten wir einen Präsidenten, der per Knopfdruck alles Leben auf dem Planeten hätte auslöschen können, aber auf Twitter das ewige Opferlamm gab. Der vier Jahre lang verlangte, dass „die Regierung“, der er ja selbst vorstand, dies oder jenes untersuchen oder beweisen sollte, und der sich immer noch als Außenseiter und Bittsteller positionierte, als er längst schon mit Tränengas auf Demonstranten schießen und einen Putsch vorbereiten ließ.

Auch nach Donald Trump findet man überall noch Macht, die sich ihrer selbst nicht eingedenk ist, die larmoyant und selbstmitleidig wie ein verzogenes Kind vor den von ihr selbst verursachten Scherbenhaufen steht. Bis an die Zähne bewaffnete Sondereinsatzkommandos, die vor einer Grundschule warten, bis das Massaker vorbei ist; Senatoren und Verfassungsrichter, die wegen Kreidenachrichten auf dem Gehweg vor ihrem Haus Polizeischutz fordern, während sie die Grundrechte von Millionen Amerikaner:innen beschneiden. Das sind nur die jüngsten Beispiele für dieses fatale Missverhältnis zwischen der Macht über Leben und Tod, die bestimmte Amerikaner ganz selbstverständlich für sich reklamieren, und ihrer Allergie, für das, was sie mit dieser Macht aus- und anrichten, auch einstehen zu müssen.

Vielleicht ist eine sich ewig ohnmächtig gebende Hypermacht fester Bestandteil einer in den Faschismus abgleitenden Gesellschaft. Denn faschistisches Denken ist ja immer von beidem beherrscht: dem absoluten Glauben an die eigene Allmacht und der ständigen Klage über die eigene Machtlosigkeit. Von der Läuterung der eigenen Gewalt und der fetischistischen Klage über alles und jeden, der auf diese Gewalt, womöglich noch mit Gewalt, antwortet.

In diesen Zeitgeist fügt sich seit einigen Monaten auch Elon Musk ein: Der reichste Mann der Welt, der auf einem Nachrichtendienst, den er kaufen will, stänkert, weil er glaubt, zensiert worden zu sein, ist eine weitere Ikone der neuen allgemeinen Unverantwortlichkeit. War er vormals für erratische, genialische PR bekannt, ein Solitär unter den Superreichen des Silicon Valley, beschreitet Musk mittlerweile einen nur allzu leicht erkennbaren und unter seinen Genossen viel bereisten Pfad – nach rechts außen, hin zu einer Kritik der „woken“ Linken, die sein Leben in irgendeiner Form geschmälert haben sollen. Er sieht sich verfolgt, angegriffen, von anderen in eine Position gedrängt, die seine Privilegien ihm ohnehin suggerieren.