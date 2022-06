Zu viele Spiele, zu wenig Freude

Vier Länderspiele in sieben Tagen gab es seit 1912 nicht mehr, die WM in Katar lässt Österreich zumindest grüßen. ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold ist um Balance bemüht.

Osijek. Österreichs Fußballteam bestreitet derzeit einen geschichtsträchtigen Lehrgang. Vier Länderspiele innerhalb von elf Tagen gab es bislang nur einmal in der 120-jährigen Länderspiel-Historie – bei Olympia 1912 in Stockholm wurden sogar fünf Partien binnen sieben Tagen durchgeführt. Geschuldet ist das aktuell extrem dichte Programm im Rahmen der Nations League – sie ersetzte die langweiligen Freundschaftsspiele – der Winter-WM in Katar. Weil dadurch das Oktober-Fenster wegfällt, mussten zwei zusätzliche Partien in den Juni gepresst werden.

Dies hat vor allem Kopfzerbrechen bei den Teamchefs zur Folge, die ihre Profis nach einer kräftezehrenden Saison auf vier weitere Partien einstellen müssen. Es ist allerdings gut möglich, dass manche Großvereine gegen künftige derart intensive Länderspiel-Phasen gar nichts einzuwenden haben. Seit Jahren wird aus Kreisen der European Club Association (ECA) stets die Forderung laut, entweder die Anzahl der Nationalteam-Partien oder zumindest jene der Lehrgänge zu reduzieren. Vereine stellen extrem teures Personal in der Saison ja nur ungern ab.

Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, kann diesem Ansinnen logischerweise nichts abgewinnen, ist doch das A-Team die große Cashcow des Verbandes. „Für uns ist es wesentlich, die Spieler nicht nur in einem komprimierten Zeitfenster zu bekommen, sondern regelmäßig, um die Nationalmannschaft für Fans angreifbar zu machen, eine ganzjährige Präsenz zu haben und nicht auf Rand-Abstellperioden reduziert zu werden.“

Identifikation für Fans

Man habe in der Vergangenheit bereits Zugeständnisse gemacht, etwa mit dem Wegfall der sogenannten Mittwoch-Länderspiele zwischen zwei Meisterschafts-Wochenenden. Bei der Reduzierungsthematik handle es sich „um einen klassischen Interessenkonflikt zwischen den Nationalverbänden und großen Klubs“. Hier seien der Weltverband Fifa und die kontinentalen Konföderationen gefordert, „die Balance zwischen Nationalteams und Vereinen stabil zu halten, weil es für alle Beteiligten einer Planungssicherheit bedarf“, betonte Neuhold.

Mit einer Verschiebung zuungunsten der Nationalteams würden sich Fifa und Uefa keinen Gefallen tun. Länderspiele sind für die Identifikation der Fußballfans ein nicht unwesentliches „Produkt“. Da kommt Patriotismus ins Spiel, bei Events werden auch andere Zielgruppen erreicht als mit dem (inflationär immer stärker aufgeblähten) Europacup. Eine Änderung ist ohnehin nicht in Sicht, zumindest bis 2028 nicht. So lang läuft die Zentralvermarktung durch die Uefa; vorerst.

Fix ist, dass es 2023 wie gehabt Länderspiel-Fenster mit je zwei Partien im März, Juni, September, Oktober und November geben wird, in denen die EM-Qualifikation ausgetragen wird. Die Quali-Auslosung erfolgt am 9. Oktober in Frankfurt, Österreich wird je nach Abschneiden in der Nations League aus Topf eins oder zwei gezogen, die Top zwei jeder Gruppe sind bei der EM 2024 in Deutschland dabei. Als eventueller Strohhalm blieben die Play-offs im März 2024, in denen das ÖFB-Team im Fall einer gescheiterten Qualifikation – mit großer Wahrscheinlichkeit – mitspielen dürfte.

Vorerst steht jedoch das Länderspieljahr 2022 noch im Mittelpunkt, auch zwei November-Termine sind weiterhin unbesetzt. Gesucht werden Gegner und (europäische) Spielorte. Ein Heim- und ein Auswärtsspiel sind angedacht, sagt Neuhold. (ag/fi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.06.2022)