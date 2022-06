Open-Airs zum Anstecken

Benedikt Fleischhacker und Thomas Füßl haben mit „Draussen“ eine kreative Outdoor–Eventlocation geschaffen. Auf dem Gelände einer Logistikfirma.

Diesen Ort hätten sie neun Jahre langt gesucht, sagt Benedikt Fleischhacker. Dabei war die Fläche anfangs eigentlich nur ein großer Parkplatz. Er sitzt an diesem Tag auf den Holzbänken vor der Halle der Logistikfirma Lassmann Global Logistics im 23. Bezirk. Rund um ihn sind an strategischen Stellen Container aufgebaut, hinter ihm ist die große Halle, die von der Firma für Zollabwicklung und Verfrachtung verwendet wird. Ein ganz normaler Betrieb, eigentlich.

Doch das ist er nicht. In der Halle lagern neben den großen Regalen voll mit Kisten unter anderem große Gastrokühlschränke, Getränkefässer, brusthohe Lautsprecherboxen, Teile einer mobilen Küche. Auch die Container vor der Halle sind nicht Teil der Logistikfirma. Die haben Fleischhacker und sein Projektpartner Thomas Füßl aufgestellt, um das Gelände in dem Industriegebiet im 23. Bezirk von der Straße besser abzugrenzen – und um die Location innerhalb kürzester Zeit in eine voll funktionsfähige Open-Air-Location zu verwandeln. Für Clubbings – später aber auch für Konzerte, Flohmärkte, Ausstellungen, und was einem noch einfällt. Und das alles zu „Leerzeiten“ des Logistikbetriebs, also am Wochenende. Denn die Firma läuft ganz normal weiter. „Draussen“ haben Fleischhacker und Füßl ihren Veranstaltungsort genannt. Oder auch: Wiens ersten „multidimensionalen Outdoorspace“.