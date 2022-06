Start für Wiens erste Sommerkinos der Saison

Die Wiener Freiluftkinos Kino am Dach und Volxkino sind bereits in die neue Saison gestartet.

Wien. Frische Luft, freier Himmel und Filme – diese Kombination kann man in Wien erleben. Und zwar in den Freiluftkinos. Zwei sind bereits in die neue Saison gestartet.

Das Kino am Dach im siebenten Bezirk hat am Mittwoch seinen ersten Film gezeigt. Die Saison des Kinos am Dach der Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz läuft heuer wegen Sanierungsarbeiten nur bis 31. Juli. Gezeigt werden sowohl heimische Produktionen als auch internationale Mainstream-Filme. Zu erwähnen wären „Große Freiheit“, „Der Bauer und der Bobo“, „James Bond – No Time to Die“ und „King Richard“.

In Erinnerung an Willi Resetarits wird am 6. Juli der Film „Blutrausch“ gezeigt, in dem der Sänger seine Kunstfigur Kurt Ostbahn verkörpert. Filmbeginn ist täglich um 21 Uhr. Tickets können um zehn bzw. neun Euro sowohl online als auch an der Abendkassa (eine Stunde vor Beginn) erworben werden. Bei Schlechtwetter findet keine Vorstellung statt.

Spielort? Dort, wo Platz ist

Parkanlagen, Innenhöfe und Märkte bespielt das Volxkino. Der Ort des Geschehens ändert sich ständig. Denn es handelt sich um ein Wanderkino. Das heißt, gespielt wird bei Einbruch der Dunkelheit überall dort, wo Platz ist. Gezeigt werden bis 15. September neben Klassikern auch Filme abseits des Mainstreams. Ein Fokus liegt auf österreichischen Streifen, wie „Rimini“ von Ulrich Seidl und dem Deix-Film „Rotzbub“. Der Eintritt ist frei.

Eine Schwesternveranstaltung des Volxkinos ist „SciFi im Park“ im Bruno-Kreisky-Park im fünften Bezirk. Die nächste Vorstellung findet am Pfingstmontag statt. Gespielt wird um 21 Uhr der Science-Fiction-Horrorfilm „Alien“ aus dem Jahr 1979. (schev)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.06.2022)