250-Euro-Klimabonus gegen die Inflation

ÖVP und Grüne verhandeln intern über mehrere Maßnahmen gegen die Teuerung. Die Einführung der CO2-Steuer, die für Juli geplant war, wird voraussichtlich verschoben. Der Klimabonus wird erhöht.

Wien. Es ist eine vergleichsweise lächerlich kleine Erhöhung der Spritpreise: Die CO 2 -Steuer würde den Preis pro Liter Benzin um acht, den von Diesel um neun Cent erhöhen. In Zeiten wie diesen, in denen der Literpreis binnen kurzer Zeit von etwas über einem Euro auf zwei Euro gestiegen ist, nichts, was einen Österreicher noch erschüttern könnte.