Raabs Familienpolitik: „Nicht zukunftsträchtig“

Der Gewerkschaftsbund widerspricht Familienministerin Raab: Es brauche einen „staatlichen Anstoß“.

Wien. Die Väterkarenz ist in Österreich weiterhin kein Kassenschlager. Nur zwei Prozent der Väter sind drei Monate oder länger in Karenz. Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) sieht, wie sie unlängst in einem „Presse“-Interview erklärte, dennoch keinen großen Reformbedarf. Es brauche zwar ein gesellschaftliches Umdenken. Aber: „Mein Zugang ist nicht, dass wir als Staat hier Zwänge vorgeben“, sagt Raab. Dieser Zugang sorgt beim österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) für Kritik.

„Hier gibt es sehr wohl erheblichen Bedarf für politisches Handeln“, sagt Korinna Schumann, ÖGB-Vizepräsidentin und Bundesfrauenvorsitzende, im Gespräch mit der „Presse“. Die Politik der Familienministerin bezeichnet sie als „nicht zukunftsträchtig“. Es reiche nicht, sich darauf zu verlassen, dass es die Familien selbst regeln. „Es müssen politische Anreize gesetzt werden, damit dieser gesellschaftliche Wandel stattfindet.“ Es gehe um „einen staatlichen Anstoß“. Von Zwang könne hier, wie Schumann sagt, „keine Rede sein“.

Frauen zu oft in Teilzeit

Konkret sieht Schumann nicht nur bei der Karenzregelung Änderungsbedarf, sondern auch bei der Rückkehr in den Job. Viel zu oft würden Frauen in Teilzeit gehen, Männer aber Vollzeit arbeiten. „Bezahlte und unbezahlte Arbeit ist höchst ungleich verteilt“, so Schumann. Oft passiere das auch aus finanziellen Gründen.

Belohnung von 250 Euro

Der ÖGB plädiert deshalb gemeinsam mit der Arbeiterkammer für ein neues Familienarbeitszeit-Modell. Durch die Reduktion bzw. Erhöhung der Arbeitszeit auf 28 bis 32 Wochenstunden nach der Karenz sollen beide Elternteile ungefähr gleich viel Zeit für die Kinderbetreuung und die Erwerbsarbeit zur Verfügung haben. Diese Teilzeit sollte jeweils mindestens vier Monate dauern.

Es gibt dabei aber einen wesentlichen Unterschied zur derzeit schon bestehenden Elternteilzeit. Es soll, wenn beide 28 bis 32 Stunden arbeiten, eine finanzielle Belohnung geben. Die Stundenaufstockung der Mutter und die Stundenreduktion des Vaters (meist wird es so und nicht umgekehrt sein) soll mit 250 Euro pro Elternteil belohnt werden. Die Pauschale sollte steuerfrei sein und bis zum vierten Geburtstag des Kindes bezogen werden können. Finanziert soll das Ganze über den Familienlastenausgleich-Fonds werden.

„Das Modell wäre ein staatlicher Anstoß. Die Entscheidung wird natürlich weiter bei den Familien liegen“, so Schumann. (j.n.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.06.2022)