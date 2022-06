Bundesrat: Wie die Koalition doch obsiegte

Erst hatte Türkis-Grün zu wenige Mandatare, dann fehlten bei der Opposition zu viele.

Wien. Strittige Novellen wie jene zum Epidemiegesetz wurden am Donnerstagabend vom Bundesrat genehmigt. Die Länderkammer hätte sie blockieren können, was die Opposition vorhatte, weil sie mit dem Pandemie-Management der Regierung nicht einverstanden ist. Und die Opposition hatte zu Beginn der Sitzung die Mehrheit. Aber was geschah dann?

An sich hat die türkis-grüne Koalition eine Mehrheit von 31:30 Stimmen. Da aber drei ÖVP-Mandatare bzw. ein FPÖ-Mandatar zu Sitzungsbeginn fehlten, hatte die rot-blau-pinke Opposition eine Mehrheit. Doch Punkte wie das Epidemiegesetz wurden ganz am Ende der längeren Sitzung abgestimmt. Zuvor war aber der einzige Neos-Mandatar im Bundesrat gegangen (zum Kongress der Europäischen Liberalen), danach zwei SPÖ-Mandatare. Sie mussten zu politischen Terminen in ihre Heimatbundesländer, wie ihr Parlamentsklub betont. Das Ergebnis: Die Koalition hatte doch noch eine Mehrheit und brachte ihre Vorhaben durch.

Gerüchte, laut denen die SPÖ nicht vollzählig war, weil sie der Koalition entgegenkommen wollte, wurden von roter Seite zurückgewiesen. Der Bundesrat hätte die Novelle für acht Wochen blockieren können. Im Gesetz geht es um die Verlängerung von per 1. Juli auslaufenden Regelungen, auch zur Corona-Testfinanzierung. Bei einer Blockade durch die Länderkammer hätten die Normen die ersten zwei Juliwochen lang nicht gegolten.

