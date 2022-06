Fotos als Zeugen der Anklage?

Drucken

Hauptbild • Zerbombtes Schulgebäude in Chernihiv, 4. März 2022. • AFP via Getty Images

Vielleicht wird das gewaltige Bildarchiv des Krieges einmal entscheidend sein bei der Klärung der Frage, was genau im Frühjahr 2022 geschah – in Butscha, Borodjanka und an vielen anderen Orten der Ukraine.

Der junge Mann im Plexiglaskäfig des Kiewer Gerichtsgebäudes hält seinen kahl rasierten Kopf gesenkt. Er ist unscheinbar gekleidet, braune Hose, grau-blauer Kapuzenpulli. Wadim Sch. ist der erste russische Soldat, der im Ukraine-Krieg eines Kriegsverbrechens schuldig gesprochen wurde. Lebenslange Haft, so lautet das – noch nicht rechtskräftige – Urteil, das am 23. Mai 2022 gesprochen wurde. Am 28. Februar, wenige Tage nach Beginn des Krieges, war eine russische Panzereinheit im Gebiet Sumy, im Nordosten der Ukraine, unter Beschuss geraten. Der Panzer, in dem der junge Soldat unterwegs war, wurde zerstört. Zusammen mit vier Kameraden versuchte Wadim Sch. zu fliehen, zuerst zu Fuß, dann in einem gestohlenen Pkw. Die Soldaten sahen einen Mann, der sein Fahrrad schob. Der 62 Jahre alte Oleksandr Schelipow, ein pensionierter Traktorfahrer, war unbewaffnet. Wadim Sch. erhielt von einem nur wenig älteren Soldaten den Befehl zu schießen. Er zögerte kurz, dann richtete er seine Kalaschnikow auf den Zivilisten. Er war sofort tot. Bald darauf geriet der Panzersoldat zusammen mit seinen Kameraden in ukrainische Gefangenschaft.

Der Prozess war innerhalb weniger Tage zu Ende. Die Zeugenaussagen widersprachen sich kaum, der Täter sagte: „Ich streite meine Schuld nicht ab.“ Die Verhandlung in Kiew bildet den Auftakt zu einer langen Serie von Prozessen, wobei die Beweislage in den allermeisten Fällen weitaus dünner ist: verwischte Spuren, kaum oder sich widersprechende Zeugen, kein Geständnis. Und in vielen Fällen fehlt auch der Angeklagte vor Gericht. Die Täter haben die Orte des Verbrechens meist unbehelligt in Richtung Russland verlassen.

Künftige Kriegsverbrecherprozesse werden neben Zeugenaussagen verstärkt Beweisstücke und Indizien verwenden, die durch Recherchen an den Tatorten gewonnen werden, aber auch Fotografien und Filme werden eine wichtige Rolle bei der Rekonstruktion der Verbrechen spielen. Denn der Ukraine-Krieg ist der meistfotografierte Krieg der Geschichte. Enorme Mengen an Filmschnipseln und Fotos werden in immer neuen Versionen über die weltweiten Kanäle der sozialen Medien gejagt.