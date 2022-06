Über ein bekanntes Land, das uns dennoch fremd bleibt

Drucken

Hauptbild • Italien verbinden Besucher mit der Vorstellung eines leichteren Lebensgefühls. Gardasee 1999. • Martin Parr/Magnum Photos/picturedesk

Mit dem Sommer kehrt die Italiensehnsucht zurück – und mit ihr eine Reihe von verzerrten Bildern: Dahinter steckt eine lange und komplizierte Beziehungsgeschichte voller Missverständnisse.

Wer kennt ihn nicht, diesen besonderen Moment, an dem Italien wirklich beginnt: der Geschmack des ersten Espresso im Autogrill löst ihn aus oder das plötzlich so laute Gewirr aus Stimmen und Verkehr; eine Schwalbe, Zypressen, das Licht über Rom. Doch auch mit der Verzweiflung am Zebrastreifen setzt Italien ein, dem Ärger über den Müllberg vor dem Palazzo, diese sich stets wiederholende Empörung: Was stellen die Italiener bloß an mit ihrem schönen Land?

Die Ankunft in Italien aus dem Norden hört, schmeckt, fühlt – empfindet man. Denn Italien ist für den Besucher kein geografischer Ort. Es ist eine fixe Idee: die Vorstellung eines leichteren Lebensgefühls, ein Versprechen nach Schönheit. Selbst dem Besucher, der die Sprache nicht beherrscht, ist das Land vertraut. Eine Italienreise ist stets Rückkehr zu Bekanntem: zu den Kunstschätzen, der Landschaft, der Speisekarte.

Zugleich weiß jeder Tourist meist vorab, dass das Italienversprechen möglicherweise gebrochen wird, durch die Begegnung mit den vielen Bausünden im Land der perfekten Ästhetik etwa. Schlagzeilen über die ewigen politischen, wirtschaftlichen, demografischen Krisen bestätigen diese Malaise nur.

Kaum ein anderes Land ist in seiner Außenwahrnehmung mit dermaßen krassen Gegensätzen konfrontiert. Die Italiener seien „Engel und Dämonen. Hüter von Schätzen und Gefahren“ umschreibt Corrado Augias, italienischer Journalist und Buchautor, das Image seiner Heimat. Die Achterbahn-Beziehung zwischen Italien und seinen Liebhabern aus dem Norden hat Tradition. Und eine lange Geschichte.