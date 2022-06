Lauren Oyler: Hier ist alles Fake, sogar das Horoskop

Lauren Oyler, gefeierte und gefürchtete Literaturkritikerin in New York, hat ihren ersten Roman geschrieben.

Ein Roman, der die Angespanntheit einer ganzen Generation beschreiben will, die zwischen Selbstinszenierung und Wokeness nicht mehr weiß, wo sie bleibt: Lauren Oylers „Fake Accounts“.

Man mag sich darüber ärgern, aber es ist nun einmal so: Die Millennials und ihre Nachfolger haben sich längst von der Vorstellung verabschiedet, dass man Anglizismen der Sprachwahrung oder auch nur der besseren Verständlichkeit wegen vermeiden sollte. Sie streuen munter ihre „lost“ und „weird“ und „lame“ in die Rede ein, dazwischen verwenden sie auch gerne ganze englische Phrasen oder Passagen – und wenn ihnen, nachdem sie eine Krankenhausserie gebingt haben, das Wort „nurse“ zuerst einfällt – dann sei dem so. Eine junge Frau, die routiniert auf den diversen Social-Media-Wellen herumsurft und nicht wenigstens das Wörtchen „cringe“ in ihrem Wortschatz hat, wirkte heutzutage wie aus der Zeit gefallen.

Genau das aber wird zum Problem für eine Übersetzerin aus dem US-Amerikanischen ins Deutsche: Wenn nämlich im Mittelpunkt des zu übertragenden Romans eine New Yorkerin steht, die „etwas mit Medien“ macht und so sarkastisch wie eloquent von ihrem ach so woken Leben in Brooklyn berichtet. Wie, bitte, tut man da? Wie bekommt man diesen coolen Sound im Deutschen hin? Wie diese betonte Lässigkeit und – die Ich-Erzählerin ist oft gemein, also machen wir es ihr nach – diese Vorspiegelung von Weltgewandtheit? Kann, ja sollte man da nicht zumindest den einen oder anderen dezenten Anglizismus einfließen lassen?