Viren, Waffen und trotzdem Hoffnung: Die Gedichte von Amanda Gorman handeln von einer Welt in Aufruhr und den Traumata, die bleiben: „Was wir mit uns tragen“

Nach dem Schulmassaker im texanischen Uvalde twitterte Amanda Gorman die Gedichtzeile „The truth is, one nation under guns“. Sie stammt aus ihrem nun in deutscher Übersetzung vorliegenden zweisprachigen Band „Was wir mit uns tragen“. Die 24-jährige Autorin, seit ihrem Auftritt bei der Inauguration von Joe Biden zum 46. US-Präsidenten weltbekannt, erreicht mit Lyrik – das ist eher rar – ein breites Publikum. Ein Grund dafür ist das schon im Buchtitel vorhandene „Wir“, denn es geht zumeist um kollektive Erfahrungen: „Da die Erde rund ist, / ist da kein Weg wegzulaufen / voreinander, denn selbst dann / kommen wir zueinander zurück.“

In sieben Teile ist das Buch gegliedert. Im ersten, mit dem Titel „Requiem“, beschäftigt Gorman sich eingehend mit der Pandemie und ihren Folgen. Schnell wird klar, dass die Autorin diese auch als Metapher einsetzt. Denn es krankt an mehreren Ecken und Enden, von der Klimakrise bis hin zu Ungleichheit und Rassismus. Im Gedicht „Pre-Memory“ erläutert sie, dass Traumata über Generationen hinweg weitergegeben werden, um wenig später, in ihren „Erasure-Gedichten“, historische Quellen heranzuziehen und durch Streichungen auf das Wesentliche zu verdichten. Der so bearbeitete Brief einer Krankenschwester, während der Grippe-Epidemie 1918 verfasst, wirkt so aktuell, dass, wer nicht die Fußnote liest, meint, hier handle es sich um unsere Zeit.