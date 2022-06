Wenn Freiheit Angst macht

Paul Mason sucht in „Faschismus. Und wie man ihn stoppt“ nach den Gründen für das Abrutschen von Gesellschaften und zeigt die politischen Fehler auf.

Es gibt, so erfahre ich in Paul Masons „Faschismus – Und wie man ihn stoppt“, ein „Matrixspiel“, das aus der Konflikttheorie stammt. In dieser Art von Spiel wird nicht davon ausgegangen, dass „sämtliche Akteure rational sind“. Vielmehr geht es darum, dass jeder Spieler äußert, auf welche Weise er zu gewinnen gedenkt. Der Mussolini der frühfaschistischen Phase, so Mason, hätte in einem Spiel seinen Plan so formuliert: „Wir gewinnen, indem wir durch Gewaltanwendung Fakten schaffen.“

Nun mag das fast banal klar erscheinen – wäre da nicht der Scharfblick, mit dem der britische Journalist sowohl die politischen Mitbewerber der damaligen Zeit aufs Spielfeld setzt als auch den Bogen der Faschismusgeschichte bis in unsere Tage spannt. Dazu gehören sein Umzirkeln eines tauglichen Faschismusbegriffes abseits der bekannten Merkmal-Checklisten und das Aufrollen der jüngeren Geschichte unter der Fragestellung, an welchen Punkten und wie Mussolini und Hitler noch aufzuhalten gewesen wären.

Faschismus also, das Gespenst, das wieder umgeht: Mason beginnt seine Rundschau mit dem Sturm auf das US-Kapitol, den Hetzjagden auf muslimische Inder in Modis Hindu-Staat, den Umtrieben von Milizen an der griechisch-türkischen Grenze und der ausgehobenen Neonazi-Zelle in der deutschen Bundeswehr. Was sie gemeinsam haben – sowohl miteinander als auch mit ihren Vorfahren – sind, so Masons Analyse, die ideengeschichtliche Unterfütterung durch irrationalistische Philosophien, die um die Wende ins 20. Jahrhundert in Mode kamen, die unterschwellige Sehnsucht nach Selbstzerstörung sowie, und das mag die prägnanteste Erkenntnis dieses Buches sein: Angst vor Freiheit, speziell dann, wenn anderen, bisher als untergeordnet wahrgenommenen Menschen diese Freiheit zugestanden werden soll.