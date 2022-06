Whistleblower: Regelung in Begutachtung

Gesetzesentwurf für Schutz von Hinweisgebern liegt vor.

Wien. Österreich ist bei der Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie der EU stark in Verzug geraten. Die Umsetzung in das nationale Recht hätte schon bis Ende des Vorjahrs erfolgen sollen. Am Freitag wurde nun ein Entwurf für ein HinweisgeberInnenschutzgesetz (HSchG) für sechs Wochen in Begutachtung geschickt, teilte die türkis-grüne Bundesregierung mit.

Die Regelung soll Hinweisgeber, die Verstöße gegen Unionsrecht melden, vor Repressalien schützen. Unternehmen ab 50 Mitarbeitern müssen interne Meldestellen einrichten. Ab einem Schwellenwert von 250 Mitarbeitern soll dafür sechs Monate ab Inkrafttreten des Gesetzes Zeit sein, darunter soll diese Verpflichtung erst ab 18. Dezember 2023 gelten. Eine externe Meldestelle soll im Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) angesiedelt werden. Auch der öffentliche Sektor ist von der Regelung umfasst.

„Belastungen gering halten“

Man habe sich „dafür eingesetzt, dass alle Vorgaben der Europäischen Kommission im Gesetzesentwurf enthalten sind“, so ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher. Dem Entwurf liege aber auch der Anspruch zugrunde, finanzielle und personelle Mehrbelastungen durch die Errichtung der Meldestellen „für alle betroffenen Institutionen und Unternehmen möglichst gering zu halten“. Die Regelung sei „ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Transparenz“, sagte Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler. Zur Verspätung sei es aufgrund intensiver Verhandlungen und der Klärung offener Punkte gekommen, teilte die Bundesregierung mit. Nur vier EU-Staaten hätten die Richtlinie fristgerecht umgesetzt. (APA/cka)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.06.2022)