Hitalarm aus Südfrankreich

Klaus Waldeck feiert im Porgy & Bess die ersten 20 Jahre seines Labels Dope Noir. Gespräch über Vinyl, Algorithmen und die Schublade Electro Swing.

Zwanzig Jahre Dope Noir! Das an zwei Abenden im Porgy & Bess zelebrierte Jubiläum von Klaus Waldecks Label lässt Erinnerungen an eine Ära aufkommen, in der sich die hiesige Elektronikszene in Hochblüte befand.

Damals fuhr er mit der Maxisingle „This Isn't Maybe“ (samt einem Vokalsample von Chet Baker) seinen ersten Erfolg ein. „Das war meine Katalognummer eins. Binnen einer Woche habe ich das Teil über 2000 Mal verkauft. Seither hat sich viel geändert. Aber ich habe eine Affinität zu Vinyl. Es ist überdies die ideale Visitenkarte.“