Im Paradies der Götter

(c) (c) Armrule | Dreamstime.com

Indonesien. Tauchen Sie ein in die zauberhafte Landschaft und Kultur Balis.

Sattgrüne Reisterrassen, majestätische Tempelanlagen und tiefblaues Meer – das sind Aussichten, die selbst die Götter glücklich machen. Inmitten der pittoresken Berglandschaften Balis kommen von der Zeit verschonte Dörfer und mystische Heiligtümer zutage und die sattgrünen Reisterrassen und tosenden Wasserfälle sind ein beeindruckendes Naturschauspiel. Bali ist ein wahrhaft himmlisches Reiseziel. Freuen Sie sich zudem auf magische Seen, bunte Märkte, bezaubernde Tanzkünste und die Freundlichkeit der Balinesen. Herausragend sind auch die ausgewählten Spa-Resorts, in denen Sie herzlich begrüßt werden. Tief im Herzen der Insel entfaltet sich das Fünf-Sterne-Hotel Maya Ubud Resort & Spa sanft über zehn Hektar üppiger tropischer Landschaft in unmittelbarer Nähe berühmter Reisterrassen. Dort werden Sie von Ihrer Heavenly Pool Villa mit luxuriöser Raffinesse auf über 300 m2 begeistert sein. Am schönsten Strand der Insel in Sanur können Sie entspannt die Füße in den feinen, weißen Sand stecken und sich von den luxuriösen Annehmlichkeiten des erst 2021 eröffneten Fünf-Sterne-Hotels Andaz Bali begeistern lassen. Spätestens hier erliegen Sie endgültig dem Zauber des göttlichen Inselparadieses.

Das berühmte Himmelstor des Lempuyang-Tempels. (c) Getty Images/iStockphoto (SAKDAWUT14)

Im Maya Ubud Resort & Spa beziehen Sie eine luxuriöse Pool-Villa. beigestellt