Remote-Verkauf, ausbleibende internationale Besucher und die Frage, ob eine westliche Kunstmesse in Hongkong politisch noch vertretbar ist.

Die Besucherzahl auf der diesjährigen Art Basel Hongkong, die diese Woche nach coronabedingter Verschiebung nun endlich über die Bühne ging, war internationalen Medien zufolge deutlich geringer als normalerweise. Doch die Verkäufe liefen gut, was vor allem dem Einsatz von Technologie und einem im Vorjahr entwickelten hybriden Modell zu verdanken ist, das Sammler und Käufer verbindet, die nicht persönlich an der Messe teilnehmen. 130 offizielle Aussteller waren im Hong Kong Convention and Exhibition Centre, allerdings haben sich 75 Galerien für sogenannte Satellitenstände entschieden, bei denen lokales Personal von der Messe gestellt wird und die Galeristen nur digital in Verbindung bleiben. Dadurch erhielt die Messe einen stärkeren lokalen Fokus mit mehr Aufmerksamkeit für die einheimischen Galerien und Künstler. Trotz erschwerter Bedingungen meldeten viele Galerien gute Verkäufe, viele davon remote.