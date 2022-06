Warum Österreichs Sport doch kein Bazar ist

Die Förderrichtlinien erregen die Gemüter, hinter der ganzen Bürokratie steckt letzten Endes ein System. Es gibt mehr Geld – mit Leistungsprinzip, das kein Feilschen duldet.

Österreichs organisierter Sport will nicht zur Ruhe kommen. Zu groß waren offenbar Begeisterung und Aufsehen rund um einen „Presse“-Bericht, wonach die Zeit des Wartens vorbei sei und die besondere Bundessportförderung erstmals nach elf Jahren angehoben werde. Prompt wurde seitens einiger Fördernehmer mokiert, dass man nicht über die genaue Höhe Bescheid wisse. Auch, und das schürte bei manchem eigenartig anmutenden Redebedarf, der Zeitpunkt, ab wann denn mehr Geld flöße, sei unklar. Einig waren sich alle Dach- und Fachverbände bloß in einem Punkt: Endlich, es gibt mehr Geld.



Warum die Unruhe? Krieg, Pandemie und Inflation wiegen im Sport schwer. Die ohnehin in Österreich schwierige Sponsorensuche stockt. Aber laufende Kosten bleiben. Von Finanzierungen für neue Bewegungsideen ganz zu schweigen.