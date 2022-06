Der Gigant unter den Mohnen

Der Federmohn ist ein unkomplizierter und trotz seiner Höhe auch ein zierlicher Geselle.

Aus den waldigen Gegenden Japans und Chinas stammt ein weiterer Vertreter der großen Mohnfamilie, und der ist in der Tat eine Besonderheit. Der Federmohn (Macleaya cordata) besticht weniger durch auffällige Blüten als durch seine gesamte Erscheinung.



Im Herbst verschwindet die winterharte Staude vollständig, um im Frühling in großer Geschwindigkeit bis zu drei Meter hohe Stängel gen Himmel zu treiben, an denen sehr attraktive Blätter wachsen. Sie erinnern in ihrer Form ein wenig an das Laub von Wein, tragen aber eine seidig-glatte Oberfläche, auf der die Wassertropfen wie Perlen glitzern.