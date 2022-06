Unter 20 Euro: Matcha Komachi

Das japanische Restaurant Matcha Komachi hat nun am Hohen Markt seinen mittlerweile dritten Standort eröffnet – und serviert hier Sushi, Onigiri, Udon und Ramen.

Der Hohe Markt in der Wiener Innenstadt ist um ein paar japanische Restaurants reicher geworden. Keine Sorge, der Würstelstand ist nach wie vor da und wird es wohl auch bleiben. Aber rundherum werden die Japaner mehr.



Unweit des Mochi-Ablegers O.M.K. (der vergangenen Sonntag hier besprochen wurde) hat kürzlich das Matcha Komachi eröffnet. Auch in diesem Fall wird Japanisches geboten (wenn auch weniger zum Mitnehmen), und es ist auch nicht die erste Dependance. Das Matcha Komachi hat nach der Operngasse und der Josefstädter Straße nun eben auch in der Innenstadt eröffnet.



Optisch ist das Restaurant recht freundlich, luftig eingerichtet, abseits des rot-schwarzen Einheitslooks vieler japanischen Lokale. Bunte Stoffe an der Decke machen das Ganze gemütlich. Die Damen im Service tragen hübsche traditionelle Kimonos.



Auf der Karte stehen japanische Klassiker, wie Sushi, Maki, Onigiri, diverse Kleinigkeiten (Izakaya), Suppen wie Somen, Ramen und Udon und auch Donburi Curry, also Reisschalen mit allerlei weiteren Zutaten, darunter auch das koreanische Bulgogi-Bibimbap. Die Izakaya, also japanische Tapas, sind ein gelungener Anfang, wie die fermentierten Bohnen Natto mit Reis (5,90 Euro) – hat man sich an die Konsistenz der fädenziehenden fermentierten Bohnen gewöhnt, schmeckt es recht fein – oder der erfrischende Gurken-Algen-Salat (4,50 Euro). Ebenso diverse Onigiri (dreieckige Reisbällchen mit verschiedenen Füllungen). Gelungen ist auch Nabe-Udon (12,90 Euro), dicke japanische Nudeln in Suppe garniert mit fritierten Garnelen und Hühnerfleisch. Auch das Bulgogi-Bimbimbap (12,90 Euro), das mit Miso Suppe serviert wird, ist zu empfehlen. Ein freundlicher Ort, in dem es sich gut speisen und natürlich auch Matcha-Tee trinken lässt.

Matcha Komachi: Hoher Markt 8–9, 1010 Wien, Mo bis Sa 11–22 Uhr, So, Fei 11–22 Uhr, ✆ 0664/383 89 47, www.matchakomachi.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.06.2022)