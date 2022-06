Das Mädchen vom Zirkus

Der Sommer kann kommen. In seinem Roman „Man vergisst nicht, wie man schwimmt“ erzählt Christian Huber, wie schwer es ist, jung zu sein. Aber auch, wie schön.

Die Sonne hängt bleischwer über Bodenstein, einer öden Kleinstadt irgendwo in Bayern, und am liebsten wäre der 15-jährige Pascal an diesem 31. August 1999 gar nicht aus dem Bett gekrochen. Hätte nicht sein bester Freund Viktor Sturm geläutet. Jeder Tag der schier endlosen Sommerferien war gleich verlaufen: Im Kaufhaus an der Playstation zocken, danach im Skatepark abhängen, schließlich zu Kostas' Imbiss ins Freibad: „Das Menü 1 waren Pommes groß mit Erfrischungsgetränk und kostete fünf Mark. Ein Menü 2 gab es nicht.“



Zuerst aber müssen die beiden an diesem Tag die Gemeindezeitung austragen. Ist ein Befehl. Denn Viktors Vater führt die Familie gnadenlos wie ein Regiment. Weshalb ihm die Jungen den Spitznamen „Sergeant“ verpasst haben. Pascal wächst hingegen allein mit seiner Mutter auf. Wenn er sich noch einmal im Bett umdreht, hört er sie in ihrem klapprigen Fiat Panda zur Arbeit knattern. Auf dem Küchentisch hinterlässt sie ihm Nachrichten: „Denk bitte an den Müll“, steht da. Oder auch: „Ich hab dich lieb, Pascal.“