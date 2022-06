Die Masken fallen (vorläufig) – und nun?

Drucken

Hauptbild • Billa-Mitarbeiterin Irene Pavelka • (c) Caio Kauffmann

Mitte vergangener Woche endete vielerorts die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Während diese Coronamaßnahme, wohl bis Herbst, pausiert, fällt die (Nach-)Betrachtung differenziert aus.

Die Maske an sich – sie könne eigentlich gar nichts dafür. Sie sei nur ein Ding. Eine von mehreren Möglichkeiten, sich und andere vor dem Virus zu schützen. „Objektiv betrachtet“, fügt die Psychologin und Psychotherapeutin Evelyn Summhammer an.



Nur: Rein objektive Betrachtungen findet man im echten Leben selten. Gerade die Maskenpflicht wurde und wird gern (auch) subjektiv betrachtet. Manche sehen in ihr eine Form der Einschränkung, ein soziales Hindernis, andere wiederum verdammen die politische Entscheidung, den Leuten eine Masken-Pause zu gönnen.

„Die Maske per se hat keine emotionale Ladung – wir sind es, die etwas aus der Situation machen“, erklärt Summhammer. Nun, da es – an fast allen Orten – „den gesellschaftlichen Status der Freiwilligkeit“ gebe, nun, da man sagen könne: „Ich suche meinen eigenen Weg“, werde retrospektiv sichtbar: „Da war viel emotionale Ladung drinnen.“



Viele würden Corona als Ventil für ihre Unzufriedenheit verwenden, die aber gar nicht von Corona komme. Allerdings: „Wie es mich berührt, sagt mehr über mich aus als über die Sache.“

Psychologin Evelyn Summhammer: „Wenn man einem Menschen Grundrechte wegnimmt, kann er rebellisch werden.“ Die Presse/Clemens Fabry





Aber ja, die Maske sei auch „ein Symbol, das sagt: Wir bewegen uns in unsicheren Zeiten.“ Viele Menschen seien durch die Coronamaßnahmen in depressive Verstimmungen verfallen. „Weil die Leichtigkeit in den sozialen Kontakten eingeschränkt war. Es war komplizierter – mit der Maske.“ Doch hat das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch einen erzieherischen Effekt gehabt? Ist es überhaupt angebracht, Menschen dahingehend zu erziehen (Stichwort: persönliche Freiheit)? Die Rede von der freien Gesellschaft sei zu relativieren. „Wir sind eine bedingt freie Gesellschaft. Solang wir in einer Gemeinschaft leben, habe wir Verantwortung für das Miteinander. Freiheit ist durch gesellschaftliche Regeln eingeschränkt. Und wir brauchen diese Regeln.“

Gewohnheitstiere. Also sollen sich die Leute nun erziehen lassen? „Psychologisch hat es seine Richtigkeit, zu sagen: Wir bleiben in der Gewohnheit drinnen.“ Freilich müsse man den Leuten die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen klar machen. Dies sei zu kurz gekommen. „Ich glaube, dass man die Pandemie zu wenig psychologisch begleitet hat.“ Und: „Man kann die Psychologie auch alltagstauglich machen und die Leute mitnehmen. Vielleicht hätte es dann weniger Widerstände gegeben.“

Aber wo bleibt die Individualität, wenn alle „in der Gewohnheit drinnen bleiben“? Summhammer: „Man kann Systeme infrage stellen. Aber Widerstand kann auch eine destruktive Haltung sein. Dann geht es dem Widerständler nicht um die Sache, sondern um den Widerstand an sich.“ m.s.

„Ich konnte sehen, wer sich infiziert hat“