Angela Merkel kehrt auf die Bühne zurück

Die deutsche Ex-Kanzlerin wird am Dienstag wohl auch ihre Russland-Politik erklären. Eine Entschuldigung ist aber eher nicht zu erwarten.

Seit Monaten schreiben sich die Hauptstadtjournalisten aller großen deutschen Zeitungen mit Anfragen die Finger wund. Wer das erste Interview mit Angela Merkel bekommt, landet schließlich einen ziemlichen Coup. Gelungen ist das nun Alexander Osang vom „Spiegel“. Er empfängt die 67-Jährige am Dienstagabend auf der Bühne des Berliner Ensembles zum Gespräch. Die erste ostdeutsche (Ex-)Kanzlerin, interviewt von einem ostdeutschen Journalisten in einem der kulturellen Aushängeschilder Ostdeutschlands. Wer will, kann da Symbolik hineininterpretieren. Vielleicht wollte Merkel auch nicht so weit gehen, das Theater steht fast um die Ecke ihrer Berliner Wohnung.

Wie auch immer: Sie ist zurück. Erst deutete Merkel beim Abschied des Gewerkschaftschefs Reiner Hoffmann an, doch noch etwas zur epochalen Krise unserer Zeit sagen zu wollen. Dort hielt sie eine kurze Laudatio, an deren Rande sie auch auf den Krieg in der Ukraine einging. Weltbewegendes gab es nicht zu hören: Sie nannte den russischen Einmarsch einen „barbarischen Angriffskrieg“. So weit, so gut, so erwartbar. Am Dienstag dürfte allerdings mehr folgen. Zwar ist der Titel des Abends ein eher allgemeiner. „Was also ist mein Land?", lautet er. So hieß bereits ein Buch mit Redetexten Merkels, das im November erschien.

In einem Gespräch werden aber Fragen gestellt, darunter auch unangenehme. Schließlich war es Merkel, die das Land in den 16 Jahren regierte, in denen etliche der prägendsten historische Markierungen auf dem Weg in den Krieg liegen: der Angriff auf Georgien im Jahr 2008, das Nein zum Nato-Beitritt der Ukraine, der Einmarsch auf der Krim und in der Ostukraine im Jahr 2014. Auch die Gas-Pipelines, die ihr Vorgänger Gerhard Schröder zusammen mit Wladimir Putin eingefädelt hatte, griff Merkel nicht an und verteidigte sie als privatwirtschaftliches Projekt ohne geopolitischen Hintergrund. Den russischen Präsidenten traf sie übrigens so oft wie kein anderes Staatsoberhaupt.

