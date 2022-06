Kulinarisches Angebot an drei besonderen Orten

Küche. Auf dem Weingut regiert nicht nur die edle Traube. Regional, saisonal, bio – so lauten die drei Eckpfeiler der Zubereitung von Speisen in der Scheiblhofer World.

Ausgezeichnetem Essen mit saisonalen und regionalen Zutaten wird neben erlesenen Weinen bei den Scheiblhofers große Bedeutung beigemessen. Gegessen und verkostet werden Speisen und Getränke gleich an drei besonderen Plätzen.

Heuriger „The Quarter“

Wo sich einst im Wirtshaus von Andau die Dorfgemeinde versammelte, hat nunmehr seit zwei Jahren „The Quarter“ seinen Platz gefunden. Namentlich an das für einen Heurigen typische „Vierterl Wein“ erinnernd, stellt der Heurige einen wichtigen Baustein im Angebot der Scheiblhofer World dar. 130 Quadratmeter Küchenfläche, 125 Sitzplätze indoor und 120 Sitzplätze soutdoor, eine große zentrale Bar sowie drei Seminarräume für bis zu 42 Personen hat der Heurige zu bieten.

Für das kulinarische Wohl sorgt rund um Executive Chef Martin Kugler ein Team von 20 Mitarbeitern in Küche und Service. Neben einem Großteil des hauseigenen Wein-Sortiments wird in „The Quarter“ Essen angeboten, das ausschließlich aus regionalen Zutaten besteht. Die Palette reicht von klassischen Heurigen-Speisen wie belegten Broten über Schweinsbraten bis hin zu Uraltrezepten aus der Region, am Beispiel des Feuerflecks (aus händisch ausgerolltem Brotteig hergestellt und auf heißer Ofenplatte gebacken) oder des Desserts Somlauer ­Nockerl (Spezialität aus Biskuitteig).

„The Infinity“

400 Quadratmeter Küchenfläche, vier Restaurantteile mit insgesamt 300 Sitzplätzen, drei Bars, eine begehbare Erlebnisvinothek und 70 Mitarbeiter in Küche und Service – das sind die Kennzahlen des Restaurants ­„The ­I­nfinity“ im Wellness-Hotel „The Resort“. Für die Neuinterpretation kulinarischer Highlights mit Fokus auf biologische und saisonale Regionalität zeichnet ein Team aus Haubenköchen verantwortlich. Angeboten werden u. a. „The Legendary Breakfast“ (Frühstücksbuffet mit Live Front Cooking), „The Premium Lunch“ und „The Great Dinner“. Letzteres kann à la carte oder als 6-Gänge-Menu genossen werden, inklusive perfekte Wein- oder auch alkoholfreie Begleitung. Direkt auf dem Weingut wird die gute Küche auch in „The Hall of Legends“ gefeiert.

Winzer und Hotelier Erich Scheiblhofer zeichnet gemeinsam mit seiner Familie für die Produktion vielfach prämierter Weine verantwortlich, die am Weingut in Andau den Gästen kredenzt werden. (c) Scheiblhofer

„The Hall of Legends“

In der vielseitig nutzbaren Event-Location (geeignet für Business-Events, Firmenfeiern oder auch einen Abend in privater Runde) bereitet Executive Chef Zoltan auf 150 Quadratmetern Küchenfläche mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diverseste Speisen je nach Art der Veranstaltung und auf Kundenwunsch zu. Geachtet wird wie immer am Weingut Scheiblhofer auf 100 Prozent bio und Nachhaltigkeit.

Beispielhaft steht dafür die Kooperation mit regionalen Produzenten und der Andauer Domaine Albrechtsfeld, einem auf biologischen Pflanzenbau mit Rinderhaltung spezialisierten hochwertigen Agrarbetrieb. So werden etwa die Bio-Black-Angus-Rinder vom Andauer Albrechtsfeld im Ganzen gekauft (400 Kilogramm pro Rind) und das gesamte Rind verwertet. Die Verwendung des besten Bio-Fleisches aus der Nachbarschaft gilt auch für alle Kindergerichte in Schulen und Kindergärten.