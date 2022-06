Gewichtheben: Drei EM-Bronzene für Sarah Fischer

Die Niederösterreichein holte sich sowohl beim Reißen, Stoßen als auch im Zweikampf eine Medaille bei der EM in Tirana.

Die Niederösterreicherin Sarah Fischer hat bei den Europameisterschaften im Gewichtheben im albanischen Tirana drei Bronzemedaillen erobert. Die Olympia-Zehnte stemmte am Sonntag in der Klasse über 87 kg im Reißen mit 102 und im Stoßen mit 128 kg die jeweils drittbeste Marke, womit sie im Zweikampf mit 230 kg ebenfalls auf den Bronzerang landete.

Die Goldenen gingen überlegen an die Britin Emily Campbell (271 kg - 118/153). Gesamtzweite wurde die Türkin Melike Günal (242 - 108/134). Fischer hatte 2018 und 2019 bereits insgesamt fünf EM-Medaillen eingeheimst, Gold fehlt ihr in der Erwachsenenklasse noch.

In Albanien war am Samstag auch schon Sargis Martirosjan in der Kategorie bis 109 kg im Reißen auf den Bronzeplatz gekommen. Fischers für Bulgarien antretender Bruder David sicherte sich Gold im Zweikampf und beiden Einzeldisziplinen.

(APA)