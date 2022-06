Der Spanier lässt seinem Kontrahenten Casper Ruud keine Chance und gewinnt klar in drei Sätzen. Und: Es sieht nicht nach einem unmittelbaren Karriereende aus.

Rafael Nadal hat im Stade Roland Garros am Sonntag schon wieder Sportgeschichte geschrieben. Der seit Freitag 36-jährige Spanier besiegte im Endspiel der French Open den Norweger Casper Ruud, der erstmals in einem Major-Endspiel stand, nach 2:18 Stunden mit 6:3,6:3,6:0 und kürte sich zum unglaublichen 14. Mal zum Sieger des größten Sandplatz-Turniers der Welt. Er baute damit auch den Rekord in der Ewigen-Bestenliste auf 22 Major-Siege aus.

In den letzten Punkten des eindeutigen dritten Satzes baute sich in Paris und vor den TV-Geräten weltweit wohl noch größere Spannung auf, die nichts unmittelbar mit dem Tennisspiel zu tun hatte. Wird Nadal den Siegerpokal in die Höhe stemmen und im Anschluss seine Karriere beenden? Dieses Szenario ist jedenfalls nicht eingetreten. Nach langen Dankesworten für die Veranstalter und sein Team sagte Nadal, er wisse nicht, was die Zukunft bringen wird, aber er wolle „weiterkämpfen“. Es ist also kein sofortiger Rücktritt.

Nadal hatte schon bei den Australian Open in Melbourne nach einer rund halbjährigen Verletzungspause ein sensationelles Comeback gefeiert und dort völlig unerwartet seinen 21. Major-Titel geholt. Sein dann neuerlich verstärkt aufgetretenes Müller-Weiss-Syndrom (Deformation des Mittelfußknochens im linken Fuß) hatte Nadal vor Paris so große Schmerzen verursacht, dass ein neuerlicher Titel in Roland Garros ein Ding der Unmöglichkeit schien. Weshalb er sogar seinen eigenen Arzt in die Seine-Stadt mitnahm. Doch in Paris scheint für Nadal nichts unmöglich.

Viertelfinalhürde Djokovic gemeistert

Nadal hat im Gegensatz zur Ein- und Ausreise-Posse von Melbourne diesmal auch nicht von der Abwesenheit von Novak Djokovic profitiert. Auf dem Weg zum Triumph schaltete der Spanier den Serben und Titelverteidiger im Viertelfinal-Hit in vier umkämpften Sätzen aus und hatte davor mit Felix Auger-Aliassime (CAN-9) einen weiteren Top-Ten-Spieler in fünf Sätzen niedergerungen. Im Semifinale war nicht er es, sondern der Weltranglisten-Dritte Alexander Zverev (GER), der wegen einer Verletzung aufgeben musste. Ruud war der vierte Top-Ten-Spieler in Nadals schwieriger Auslosung.

Nadal erhält als Lohn für seine Mühen weitere 2,2 Mio. Euro und stockt sein Karriere-Preisgeld auf mehr als 130 Millionen US-Dollar auf. Doch all das Geld spielt keine Rolle mehr für Nadal, der seinem Ruf als vielleicht größter Kämpfer überhaupt im Sport mehr als gerecht geworden ist.

Trainer: „Größte Leistung in der Karriere"

Der Triumph bei den French Open am Sonntag von Rafael Nadal wäre in den Augen seines Trainers Carlos Moya die größte Leistung in der Karriere des Tennis-Superstars. Es würde sogar den völlig unerwarteten 21. Major-Sieg nach seiner Verletzungspause im vergangenen Jänner bei den Australian Open in Melbourne überbieten, hatte Moya schon am Samstag vor dem Endspiels gemeint.

"Was ich in Australien dieses Jahr gesehen habe, war über allem anderen. Aber was ich hier sehe: Das ist eine noch größere Widerstandsfähigkeit", sagte Moya der Nachrichtenagentur Reuters. "Es wäre sehr speziell, wenn er gewinnt. Meiner Meinung nach würde er dafür die größte Anerkennung seiner Karriere verdienen."

Nach Melbourne war Nadal damals ziemlich schlecht vorbereitet angereist und hatte zudem noch kurz davor eine Covid-19-Erkrankung gehabt. Moya meinte aber, dass es in Paris sogar härter war, wo Nadal sogar einen eigenen Arzt mitgebracht hat, um durch das Turnier zu kommen.

Ewige Bestenliste Rafael Nadal hat mit seinem 14. French-Open-Titel seinen Vorsprung in der ewigen Besten-Liste der Tennis-Major-Turniere ausgebaut. Nadal, der heuer auch schon bei den Australian Open nach einer Verletzungspause überraschend triumphiert hatte, hält nun bei 22 Grand-Slam-Titeln und hat damit Novak Djokovic und Roger Federer (je 20) etwas abgehängt. In der "gemischten Wertung" mit den Frauen zog Nadal mit der drittplatzierten Steffi Graf gleich. Zudem hat er nun allein in Paris so viele Titel geholt wie der frühere Superstar Pete Sampras bei allen vier Grand Slams. Bemerkenswert: Die Siegesserie der "Big Three" bei den Grand-Slam-Turnieren begann, als Roger Federer 2003 Wimbledon gewonnen hat. Die diesjährigen French Open waren das 75. Grand-Slam-Turnier seit damals, und nun sind nicht weniger als 62 Majors davon von Nadal, Federer oder Djokovic gewonnen worden.

(APA/Reuters)