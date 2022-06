Umgestürzte Bäume und Überflutungen nach Unwetter

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei Aufräumarbeiten am Sonntag auf der Oberinnviertler Landesstraße in Schalchen.

Von Westen Richtung Osten ziehend hat eine Unwetterfront am Sonntag in weiten Teilen Österreichs für Feuerwehreinsätze und Schäden gesorgt.

Eine Unwetterfront ist am Sonntagnachmittag von Westen her über weite Teile Österreichs gezogen. In Vorarlberg wurden bereits am Nachmittag innerhalb einer Stunde 31 Feuerwehreinsätze registriert, vor allem wegen herabgestürzter Äste, überfluteten Straßen und Kellern. Wenig später gingen im benachbarten Tirol vor allem im Achtental im Unterland und im Außerfern kräftige Hagelschauer nieder.

Am Abend wurden dann auch aus Oberösterreich knapp 800 Feuerwehreinsaätze gemeldet, die 250 Feuerwehren mit 3800 Einsatzkräften bewältigten. Dort zog das Unwetter am Sonntag ab 18.45 Uhr eine Schneise von Braunau im Innviertel bis nach Perg im Mühlviertel. Mit Mitternacht ebbten die Alarmierungen ab, etliche Aufräumarbeiten waren aber auch am Montag noch nötig, hieß es aus dem Landesfeuerwehr-Kommando.

Die Feuerwehren hatten es mit großräumigen Überflutungen von Straßen, Unterführungen, Kellern und Wohnhäusern sowie Murenabgängen, abgedeckten Dächern, umgestürzten Bäumen auf Straßen, unterbrochenen Stromleitungen und Bränden von Strommasten zu tun.

