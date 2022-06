Würden ärmere Menschen doch bloß auf reichere hören

Viele Lebensmittel werden in einem Ausmaß teurer, dass sie sich Hunderttausende Menschen nicht mehr leisten können.

Die Ratschläge an Familien mit niedrigem Einkommen, Geld zu sparen, sind an Zynismus kaum zu überbieten.

Da sitzt er also, einer der Topökonomen des Landes. In Anzug und Krawatte, wie immer gut vorbereitet auf das heutige Thema der TV-Talkshow: Teuerung als Folge des Kriegs in der Ukraine. Wortgewandt führt er aus, warum welche Lebensmittel und Treibstoffe teurer werden. Und vergisst dabei nicht, auf diejenigen hinzuweisen, die davon besonders stark betroffen sind: kinderreiche Familien mit niedrigem Einkommen, Alleinerzieher, Pensionisten. Um auch Lösungen anzubieten, hat er ein paar Tipps parat. Wer wenig Geld hat, solle die Heizung um ein bis zwei Grad herunterdrehen, Lebensmittel im Discounter kaufen, Rabattaktionen nutzen und auf Restaurantbesuche verzichten.

Empfehlungen, die derzeit häufiger zu hören sind, zumeist von Personen aus dem gehobenen Mittelstand. Sie sind zweifellos gut gemeint, offenbaren aber eine Geisteshaltung, die zynisch und elitär ist – implizieren sie doch die Annahme, ärmere Personen seien hauptsächlich selbst schuld an ihrer Situation und könnten etwas daran ändern, wenn sie nur wollten. Dazu müssten sie natürlich auf gebildetere, klügere und reflektierte Menschen hören, die ihr Leben besser im Griff haben.

Einkommensschwache sind nur ein Beispiel dafür. Geht es nach manchen schlanken, sportlichen Menschen, müssten stark Übergewichtige eigentlich nur weniger essen und sich mehr bewegen, um abzunehmen. Eine simple Tatsache, die sie einfach nicht wahrhaben wollen. So, wie die vielen Familien, die Monat für Monat irgendwie über die Runden kommen, immer noch nicht wissen, wie sie am besten sparen können. Und was Verzicht bedeutet. Daher muss es ihnen jemand sagen. Jemand, der nicht sparen muss, weil er erfolgreich ist.

Jetzt mag es nicht ganz fair sein, Personen zu kritisieren, die wirklich nur helfen wollen. Aber der gute Wille allein reicht eben manchmal nicht aus. Solche undifferenzierten und unsensiblen Ratschläge können Menschen herabsetzen und entwürdigen. Abgesehen davon, dass sie ganz und gar nutzlos, weil entbehrlich sind.

