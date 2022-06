Nadal: Solang der Kopf über den Körper siegt

Tennis. Mit Spritzen betäubte Rafael Nadal seinen lädierten Fuß während der Tage von Paris. Ein Dauerzustand sei dies nicht, erklärte der 36-jährige Spanier, dessen Zukunft in erster Linie von der Aussicht auf Besserung abhängt.

Paris/Wien. Da stand Rafael Nadal im Rampenlicht von Paris und hatte wieder einmal alle Kritiker eines Besseren belehrt. Der Spanier, 36, genoss dieses Rampenlicht. Eigentlich der perfekte Ort und Zeitpunkt, um eine eindrucksvolle Karriere zu beenden. Nicht wenige waren in der französischen Hauptstadt davon ausgegangen, dass es für Nadal auch so kommen würde. Doch der Spanier verblüffte wieder einmal nicht nur mit seiner Leistung, sondern auch mit seinen Plänen für die Zukunft. „Ich liebe es einfach, Tennis zu spielen. Ich mache einfach gern, was ich mache.“ Also macht er weiter.

Nadal blendete auf dem Weg zu seinem 14. French-Open-Titel wie so oft alle Schmerzen aus. Sie sind und bleiben jedoch steter Wegbegleiter, nur weil man sie im Dreisatzsieg gegen den Norweger Casper Ruud nicht bemerkte, heißt das noch lang nicht, dass sie eben nicht da wären. Nadal ließ sich in Paris vor ausnahmslos jeder Partie Spritzen gegen seine chronischen Beschwerden im linken Fuß verpassen. Der Fuß wurde sozusagen betäubt, die Nerven blockiert – das ist der hohe Preis des Erfolges, sein tägliches Nebengeräusch.

Seit 2005 ist bekannt, dass Nadal (seit seiner Kindheit) an dem Müller-Weiss-Syndrom leidet. Es ist eine degenerative Knochenkrankheit, bei der sich äußere Teile des Kahnbeins zurückbilden. Stirbt Knochengewebe des Kahnbeins ab, ist die Funktion des Fußes beim Auftreten nicht gewährleistet respektive ungemein schmerzhaft. Nadal spürt diese Osteonekrose, er ist ein Profi, der mit einer Krankheit leben muss.

Waren es anfangs noch spezielle Einlagen oder Maßschuhe, die dieser Pein entgegenwirken konnten, helfen jetzt nach einer Operation im Vorjahr nur noch Medikamente. So sehr die Rückkehr und seine Erfolge auch imponieren, ohne Spritzen sind sie unmöglich. Für Roland Garros biss er die Zähne zusammen, für kein anderes Event der Welt aber wolle er das wiederholen. Doch ohne die nächste Operation scheint das unumgänglich. Und die andere Seite? Würde es besser werden, fiele die Belastung mit einem Rücktritt weg? Ärzte sind ratlos. Ob Nadal in Wimbledon spielen wird, ist weiterhin offen. Eine Entscheidung über den Aufschlag beim nahenden Rasen-Klassiker (ab 27. Juni) werde folgen.

Je öfter diese Fragen fallen und Antworten am ehesten von Ärzten und längst nicht mehr vom Patienten beantwortet werden können, desto mehr drängt sich zwangsläufig eine Variable in den Vordergrund. Ist dieses Duell mit der nicht gänzlich heilbaren Krankheit zu gewinnen? Und was will Nadal selbst noch erreichen? Dass die Sommerspiele 2024 in Paris der große Schlusspunkt sein könnten, ist unbestritten. Kann der Olympiasieger von 2008 (und 2016 auch im Doppel) sich mit ausgewählten Teilnahmen und nachfolgenden längeren Pausen „drüberretten“, damit der besonders emotionale Schlusspunkt gelingt? (ag./red)

