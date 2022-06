Hunderte Einsätze nach heftigen Unwettern in ganz Österreich

Vom Westen her zog in der Nacht auf Montag eine Unwetterfront über Österreich. Überflutungen hielten Tausende Einsatzkräfte wach.

Wien. Umgestürzte Bäume, Murenabgänge, abgedeckte Dächer, unterbrochene Stromleitungen, Brände und Überflutungen von Straßen und Kellern – ein heftiges Unwetter, das in der Nacht auf Montag vom Westen her über ganz Österreich zog, machte Tausende Feuerwehreinsätze notwendig.

Allein in Oberösterreich kam wurden knapp 800 Einsätze gemeldet, beteiligt waren 250 Feuerwehren mit 3800 Kräften. Mit Mitternacht ebbten die Alarmierungen ab, zahlreiche Aufräumarbeiten waren aber auch am Montag noch im Gange. Besonders stark betroffen waren das Innviertel mit den Bezirken Braunau, Ried i. Innkreis und Schärding sowie die Bezirke Grieskirchen, Wels-Land, Linz-Land, Eferding und Perg.

In Salzburg waren bis etwa 23 Uhr 1055 Personen von 43 Feuerwehren bei rund 200 Einsätzen gefordert. Fast 100 Fälle betrafen allein das Gebiet um Saalfelden und Leogang, weshalb schon bald ein Zug aus dem Pinzgau mit neun Fahrzeugen, 74 Personen und Sondergeräten dorthin verlegt wurde. Hauptsächlich galt es für die Feuerwehren, kleinere Brände zu löschen, Keller, Tiefgaragen auszupumpen und Straßenabschnitte freizulegen. Auch umgestürzte Bäume waren zu entfernen, dazu kamen Murenabgänge.

Auch in Niederösterreich und dem Burgenland haben starke Regenfälle dafür gesorgt, dass Keller und Garagen unter Wasser standen. „Die großen Katastrophen sind aber zum Glück ausgeblieben, die Niederschläge fielen nicht ganz so dramatisch aus wie befürchtet“, sagt Franz Resperger, Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos Niederösterreich. Insgesamt kam es in Niederösterreich zu 95 Einsätzen.

Baugerüst umgestürzt

In Vorarlberg waren schon am Sonntagnachmittag innerhalb einer Stunde 31 Feuerwehreinsätze registriert worden, vor allem wegen herabgestürzter Äste, überfluteten Straßen und Kellern. In Schruns stürzte auf der Baustelle eines Hotels bei der Silvrettastraße ein Baugerüst wegen des Sturms um. Zudem wurden Dämmfassadenplatten durch den starken Wind weggeweht. Auch in Tirol wurden die Einsatzkräfte im ganzen Land gefordert, vor allem im Achental im Unterland und im Außerfern gingen kräftige Hagelschauer nieder. Auf dem Bahnhofsgebäude Imst/Pitztal wurde ein Teil des Blechdaches abgedeckt. Verletzt wurde niemand. In Kössen im Bezirk Kitzbühel wurde ein Zelt von den heftigen Böen umgerissen und stürzte ein. Auch hier kam es zu keinen Verletzten. Vergleichsweise glimpflich kam Wien davon, größere Schäden und Überflutungen wurden nicht gemeldet.

Für Dienstag wurden insbesondere für den Nordwesten Österreichs dichte Wolken und Regenschauer gemeldet, die örtlich auch kräftig ausfallen können. Unwetter wie am Sonntag und in der Nacht auf Montag sind aber vorerst nirgendwo mehr zu erwarten. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.06.2022)