Mexikos Staatschef sagt Teilnahme an Amerika-Gipfel in Los Angeles ab

Präsident Andrés Manuel López Obrador reagiert auf den Ausschluss von Kuba, Nicaragua und Venezuela.

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador wird als Reaktion auf den Ausschluss anderer lateinamerikanischer Staaten nicht am Amerika-Gipfel in den USA teilnehmen. Er reise nicht zu dem Treffen in Los Angeles, weil "nicht alle Länder Amerikas eingeladen werden", sagte López Obrador am Montag vor Journalisten in Mexiko-Stadt.

Die USA haben Kuba, Nicaragua und Venezuela nicht zu dem Gipfel eingeladen, wie ein hochrangiger US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP bestätigte. Er begründete dies mit "Vorbehalten" Washingtons "zum mangelnden Raum für Demokratie und zur Menschenrechtslage" in den drei Ländern mit linksgerichteten Regierungen. Der Amerika-Gipfel sollte noch am Montag beginnen.

Der ebenfalls linksgerichtete mexikanische Präsident hatte schon seit Tagen damit gedroht, dem Gipfel fernzubleiben, falls die drei Staaten nicht eingeladen würden. Am Montag sagte López Obrador, die seit Jahrhunderten vorherrschende "Politik des Ausschlusses müsse geändert werden. Auf dem Gipfel werde ihn Außenminister Marcelo Ebrard vertreten, kündigte der Staatschef an.