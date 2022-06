Höhere Anforderungen für Schweizer Großbanken

Banken sollen sich besser für Krisen rüsten.

Zürich. Die letzte Finanzkrise hat offenbart, wie verwundbar vor allem Großbanken sind. Die Schweiz will solchen Krisen nun gegensteuern und schraubt die Liquiditätsanforderungen für ihre systemrelevanten Banken hoch.

Damit solle sichergestellt werden, dass die Institute Liquiditätsschocks absorbieren könnten und über genügend Mittel für eine Sanierung oder Liquidation verfügten, wie die Regierung mitteilte. Als systemrelevante Banken gelten in der Schweiz Großbanken wie die UBS, Credit Suisse, Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank und Post Finance.

In Zukunft müssten diese Geldhäuser für eine Liquiditätskrise von 90 Tagen statt wie bisher von 30 Tagen gewappnet sein. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) kann zusätzliche Zuschläge erheben. Die Behörden wiederum gingen davon aus, dass die aktuelle Liquiditätsausstattung der Institute die neuen Anforderungen weitestgehend decke. Entsprechend dürften sich die zusätzlichen Liquiditätskosten in Grenzen halten, wie es weiter hieß. Die Neuerungen treten am 1. Juli in Kraft, wie das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) in einer Mitteilung bekannt gibt.

Übergangsfrist von 18 Monaten

Die Banken erhalten dann eine Übergangszeit von 18Monaten, um die neuen Anforderungen zu erfüllen. Credit Suisse und UBS erklärten, dass sie die Änderungen der Liquiditätsverordnung zur Kenntnis nähmen. Um die erhöhten Anforderungen zu erfüllen, können Banken auch marktgängige Wertpapiere verkaufen, um Liquidität zu beschaffen. Unter bestimmten Voraussetzungen sind auch kantonale Staatsgarantien und außerordentliche Liquiditätshilfen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) anrechenbar. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.06.2022)