Überraschungsbesuch an der Front und ein „Kampf um jedes Haus“

Der ukrainische Präsident, Selenskij, bei seinem Frontbesuch in der umkämpften Region Saporischschja.

Präsident Selenskij reiste in die umkämpften Gebiete im Donbass. Er versuchte, Zuversicht zu verbreiten.

Kiew/Warschau. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat am Pfingstsonntag völlig überraschend den neuen Hotspot der Kämpfe im Donbass besucht. Fotos, die kurz vor Mitternacht auf der Seite des ukrainischen Staatsoberhaupts veröffentlicht wurden, zeigten Selenskij im olivgrünen Shirt bei Gesprächen mit ukrainischen Soldaten in Gefechtsständen. Diese sollen sich in Soledar und Lyssytschansk im Nord-Donbass befinden.

Soledar befindet sich nur rund fünf Kilometer nordöstlich der heftig von der russischen Armee und pro-russischen Separatisten beschossenen Stadt Bachmut (ehemals Artemiwsk), unweit der hier noch nicht überrannten alten Minsker Waffenstillstandslinie vom Februar 2015. Sicherheitstechnisch noch heikler mag der Präsidentenbesuch in Lyssytschansk, der westlichen Nachbarstadt von Sjewjerodonezk, gewesen sein, da sich hierauf seit über einer Woche das Augenmerk der Russen konzentriert.