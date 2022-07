Tourismus und Gastronomie: Fear is not an Option

Change Management. Auf die Tourismus- und Gastronomiebranche warten große Herausforderungen. Nachhaltigkeit wird ein großes Zukunftsthema sein, zugleich werden die Wünsche der Gäste individueller und anspruchsvoller. Lösungen bieten digitale Technologien.

Woher kommen unsere Gäste, was alles machen sie in unserer Region, zu welchen Zeitpunkten staut es sich wo? Motion Insights heißt eine Lösung des Telekommunikationsanbieters Drei, die solche und andere Fragen auf Basis genauer Bewegungsanalysen der Gäste beantwortet. Solche Fakten helfen Touristikern exakter zu planen und den Besuchern mehr und vor allem individuelleres Service zu bieten.

Motion Insights ist nur ein Beispiel für zukunftsorientierte Lösungen, die Drei für die Tourismus- und Gastronomiebranche bietet. Die besten Netztechnologien für das Internet of Things gehören ebenso dazu, wie maßgeschneiderte Lösungen für Telefonie und Internet oder ein digitales Informationssystem. In einem 25 Seiten starken und in acht Kapitel gegliederten Whitepaper zeigt Drei diese Lösungen und ihre faszinierenden Möglichkeiten auf. Dazu gibt es einen Blick in die digitale Zukunft der Tourismus- und Gastronomiebranche – die in einigen Regionen mithilfe von Drei bereits begonnen hat.

Jetzt Whitepaper kostenlos anfordern!

Mit der Bestellung stimmen Sie unseren Geschäftsbedingungen zu. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzinformation.



Die Inhalte im Überblick