Harry und Meghan zeigen Tochter Lilibet

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, so der volle Name des Geburtstagskinds, soll ihrem Vater ähnlich schauen.

Neben dem Thronjubiläum von Queen Elizabeth II wurden am Wochenende bei den Windsors auch eine kleinere Feier begangen. Anlässlich ihres ersten Geburtstags zeigten Prinz Harry und Herzogin Meghan ein weiteres Foto ihrer Tochter.

Zeitgleich mit den nationalen Feierlichkeiten rund um das Thronjubiläum von Queen Elizabeth II gab es für Prinz Harry und Herzogin Meghan, extra aus den USA angereist, noch einen weiteren Anlass zu feiern - wenn auch in kleinerem Rahmen. Anlässlich des Geburtstages ihrer Tochter Lilibet haben die beiden ein neues Foto ihrer Tochter Lilibet veröffentlichen lassen. Im hellblauen Kleid mit einer weißen Schleife im rötlichen Haar sitzt das Mädchen lächelnd auf grünem Rasen. Fotograf Misan Harriman, ein langjähriger Freund des Paares, veröffentlichte das Bild am Montag auf seiner Instagram-Seite.

„Es war so eine Ehre, den ersten Geburtstag von Lilibet mit meiner und ihrer Familie zu feiern“, schrieb der britische Fotograf. Das Foto sei am vorigen Samstag, dem 4. Juni, an Lilibets erstem Geburtstag bei einem Garten-Picknick im engen Familien- und Freundeskreis entstanden, teilte das Sprecherteam der Royals am Montag laut der US-Zeitschrift „People“ mit. Fans wollen in Gesicht und Haarfarbe der Tochter eine Ähnlichkeit zum Vater erkennen.

Besuch unter Beobachtung

Die Geburtstagsfeier der Einjährigen fand im Frogmore Cottage in Windsor statt, wo Harry und Meghan während der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II wohnten. Prinz Harry und Herzogin Meghan waren erstmals seit ihrem Rückzug aus dem Königshaus mit der gesamten Familie nach England gekommen. Ihre Anwesenheit während der Feierlichkeiten wurde mit Spannung erwartet und genau beobachtet. Das Paar zeigte sich dabei allerdings zurückhaltend.

Präsent, aber zurückhaltend: Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Jubiläumsgottesdienst. (c) IMAGO/PPE

Der Besuch war die erste Möglichkeit für die 96-jährige Elizabeth, ihre zweitjüngste Urenkelin Lilibet persönlich zu treffen, die in den USA geboren wurde. Auch Lilibets älterer Bruder Archie traf seine Urgroßmutter, die Queen, im Zuge des Besuchs erneut. Ihn hatte die Monarchin bereits als Baby kennengelernt.

