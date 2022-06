Bilderbuch sind Vorband für die Rolling Stones

(c) APA (GEORG HOCHMUTH)

Bilderbuch-Sänger Maurice Ernst bei einem der ausverkauften Konzerte in der Arena

Als „Special Guest“ laden sich die Rolling Stones am 15. Juli Bilderbuch ein. Entschieden hat das angeblich Mick Jagger persönlich.

„Sixty“ heißt die Tour anlässlich des 60-jährigen Bandjubiläums, die die Rolling Stones am 15. Juli nach Wien führt. Eröffnen wird die Show eine österreichische Band: Bilderbuch werden vor den Rolling Stones auf der Bühne stehen. Entschieden hat das angeblich Mick Jagger persönlich, wie Veranstalter Ewald Tatar gegenüber Ö3 verriet: „Das ist bei den Stones immer Chefsache.“

Auch Bilderbuch sind derzeit auf Tour mit ihrem neuen Album „Gelb ist das Feld“. In Wien spielen sie zuletzt an drei Tagen hintereinander Konzerte in der Arena, alle drei waren ausverkauft.

Die Rolling Stones kommen mit einer aufwändigen Live-Show mit Videoscreens mit insgesamt 400 Quadratmetern. Statt dem verstorbenen Charlie Watts spielt Darryl Jones am Schlagzeug.

