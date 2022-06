Defektes Kabel war Ursache für Stromausfall im Prater

Am gestrigen Montag war es im zweiten Wiener Gemeindebezirk zu einem Stromausfall gekommen. Der Starkregen am Vortag könnte möglicherweise der Grund dafür gewesen sein.

Am Montagabend war im zweiten Bezirk in Wien großflächig der Strom ausgefallen. Betroffen waren auch der Wiener Prater und das Ernst-Happel-Stadion. Wie die Wiener Netze bestätigen, hatte ein defektes Verbindungsstück eines Stromkabels den Ausfall verursacht.

Wie es zu dem Defekt gekommen ist, werde noch evaluiert. „70 Prozent der Stromausfälle passieren durch Außeneinwirkung“, erklärt die Sprecherin des Unternehmens, Manuela Gutenbrunner. Der Starkregen am Vortag könnte eine Ursache des Defekts sein. Möglicherweise ist Wasser in das Erdreich durchgesickert und hat das Verbindungsstück beschädigt, vermutet man bei den Wiener Netzen.

300 Haushalte auch in der Früh noch ohne Strom

Innerhalb von 90 Minuten war die Störung am Montagabend in rund 90 Prozent der Haushalte behoben. Gutenbrunner bestätigte aber auch Berichte, wonach rund 300 Haushalte im zweiten Bezirk noch am Dienstag in der Früh ohne Strom waren. Die Störung sei allerdings seit 10 Uhr behoben.

Der Stromausfall war besonders im Wiener Prater etwas heikel. Besucherinnen und Besucher saßen in diversen Fahrgeschäften fest. „Ich würde sagen, es waren circa 80 Prozent der Attraktionen außer Betrieb gesetzt“, sagte der Präsident des Praterverbandes Stefan Sittler-Koidl gegenüber Radio Wien.

Durch die Verwendung von Notstromaggregaten wurden die Betroffenen aber relativ rasch wieder zu Boden gebracht. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Fahrgäste bestanden. "Die Evakuierung verlief reibungslos nach den regulären Evakuierungsplänen der einzelnen Attraktionen", hieß es vonseiten des Praters. Die Fahrgeschäfte werden dabei manuell heruntergefahren, um die Gäste bei einem Stromausfall binnen fünf bis zehn Minuten evakuieren zu können.

Auch das Wiener Ernst-Happel-Stadion war von dem Stromausfall betroffen. Die Wiener Berufsfeuerwehr musste dort Menschen aus einem Lift befreien. Um 20.45 Uhr hätte hier das Nations-League-Spiel Österreich - Dänemark stattfinden sollen. Aufgrund des Stromausfalls verzögerte sich der Anpfiff jedoch um eineinhalb Stunden. Die knappe Niederlage stand erst nach Mitternacht fest.

Stadionsprecher Andy Marek hielt die Fans während der Verzögerung bei Laune. Er akkodierte ein Lichtermeer auf der Tribüne. Gespielt wurde unter anderem auch das Lied „Out of the dark“ von Falco.

