Die Sprengkraft der Umami-Bombe

Hauptbild • umami. Einige der Zutaten: getrocknete Jakobsmuscheln, Schinken, Chili, Knoblauch, Öl. • Perfect Loop/Istock,

In Hongkong besteht sie aus getrockneten Jakobsmuscheln, in hiesigen Küchen auch einmal aus Zanderbauch und Co.: Abwandlungen des Würzelixiers XO-Sauce.

Die Hauptzutat der originalen XO-Sauce lagert in teurer Gesellschaft: In Hongkongs Des Voeux Road West, auch „Dried Seafood Street“ genannt, werden getrocknete Jakobsmuscheln verschiedener Größen neben getrockneten Seegurken, Haifischflossen, Abalone und anderen aus westlicher Sicht eher speziellen Lebensmitteln feilgeboten; sie alle gehören zu den teuersten Zutaten der Welt.

Meist warten die Jakobsmuscheln, kleine gelbe bis bernsteinfarbene Zylinder, in riesigen Gläsern, ähnlich wie Bonbons, auf Käufer. Was Kanto­nesen an den getrockneten Jakobsmuscheln besonders schätzen, ist ihre Fasrigkeit – „tex­ture“ ist in der dortigen Küche ein essenzieller Aspekt, wie etwa der TV-gestählte Sternekoch Alvin Leung vom Restaurant Bo Innovation in Hongkongs Bezirk Wan Chai wortreich zu erzählen weiß.

Hongkong. Berühmteste XO-Sauce ist jene aus dem Hotel Peninsula in Hongkong. Hersteller

Ebendiese „texturelle“ Eigenschaft ist gewissermaßen eine Zutat der XO-Sauce, die weniger eine Sauce denn eine stückig-ölige Würzbeilage ist.

Weitere klassische Zutaten der XO-Sauce sind getrocknete Garnelen, Jinhua-Schinken, Chilis, Öl, Knoblauch und oft auch Zwiebeln. Die berühmteste Vertreterin der Gattung ist jene aus dem legendären Hotel Peninsula in Hongkong; die Sauce wurde dort im Jahr 1986 das erste Mal anlässlich der Eröffnung des kantonesischen Restaurants Spring Moon serviert.

Für die Benennung orientierte man sich am prestigeträchtigen Attribut XO (extra old) von Cognac, wohl um dem Produkt eine Prise Luxus zu verleihen. Zu Beginn war die Sauce nur als Appetizer gedacht, später, nachdem ihre Popularität gestiegen war, verkaufte man sie im Peninsula auch in Gläsern – bis heute, um umgerechnet 45 Euro pro Glas.

Im Frittieröl gekocht

Viele Köche haben sich in den letzten Jahren der Umami-Bombe XO-Sauce angenommen und ihre eigene Version kreiert. Stefan Doubek von der Umar Fisch Bar am Naschmarkt etwa, er startete in einem der Lockdowns damit. In seinem Fall sei die XO-Sauce eine „Verwertungssauce“, kommen doch überschüssige Vongole, Miesmuscheln und Jakobsmuscheln aus dem dazugehörigen Fischgeschäft zum Einsatz.

Doubek trocknet diese tagesfrisch im Dörrautomaten und friert sie ein, bis er sie braucht. Die Muscheln werden in Reiswein rehy­driert, gedämpft und in Erdnussöl frittiert – jeweils sortenrein verarbeitet. Danach wird alles zusammen im – „das ist für den Geschmack essenziell“ – Frittieröl gekocht, in das die Muscheln schon einmal eine ordentliche Portion Umami abgeben konnten.

Um eine Würzsauce zu machen, kommen neben den Meeresfrüchten weiters die einreduzierte Dämpfflüssigkeit, Rohschinken, Hühnerhaut, Shitakepilze sowie Ingwer, Chili und Knoblauch zum Einsatz. In der Umar Fisch Bar hat diese XO-Sauce auf 14 Tage gereiftem Hamachi ihren Auftritt – Stefan Doubek ist bekennender Anhänger von dry-aged Fisch –, nebst eingelegtem Bärlauch und einer Yuzumarinade.

Die Meeresfrüchte werden frittiert und im Frittieröl gekocht – das ist essenziell.



Sven Wassmer, Zweisternekoch aus der Schweiz, hat im Restaurant Memories im Grand Resort Bad Ragaz eine rein regionale Version von Hongkongs Würzaushängeschild entwickelt. Chili und Ingwer kommen ebenso aus der Schweiz wie der verwendete Süßwasserfisch: Bauchlappen vom Zander werden eingesalzen und getrocknet, statt Jinhua-Schinken nimmt Wassmer Bündnerfleisch.

Gewürzt wird unter anderem mit Sojasauce, die ebenso in der Küche des Memories entsteht wie Saiblings- und Taubengarum oder Brotshoyu. Auch eine vegetarische Schweizer XO-Sauce hat Sven Wassmer auf Lager – ihr Hauptbestandteil sind feinst geschnittene Pilze. Einsatzgebiet der Schweizer XO-Saucen: unter anderem zu knusprigem Schweinsschwänzchen.

Aus eigener Produktion

Ebenfalls mit lokalen Zutaten arbeitet Lukas Nagl vom Bootshaus im Seehotel Das Traunsee, bekannt für seine ideen­reiche Fisch-Nose-to-Tail-Küche: In Nagls Fall sind es getrocknete Flusskrebse aus der Traun, Kübelspeck, den er zu Grammeln auslässt, sowie die für XO-Sauce typischen Würzkomponenten. Sojasauce und Oystersauce stammen wie bei Sven Wassmer aus eigener Produktion.

Lukas Nagl mag seine XO-Sauce „besonders im Sommer auf butterweicher gedämpfter Melanzani mit einer Vinaigrette aus Senfgurken mit Dill und Kokosmilch“.

Max Natmessnig, der während der letzten Jahre am Rote Wand Chef’s Table in Vorarlberg für Furore gesorgt hat und demnächst an einem neuen Arbeitsplatz beginnen wird, hat die XO-Sauce während seiner Jahre in New York lieben gelernt, „in Chinatown und Flu­shing, Queens“.

Gereift. Stefan Doubek (Umar Fisch Bar) serviert seine XO-Sauce mit dry-aged Hamachi. Sebastian Hofer

Natmessnig schreddert Köpfe, Panzer und Beine von roten Garnelen, Carabineros, frittiert sie und kocht sie im Frittieröl „bis zur tapenadenartigen Konsistenz“. Zur Hauptzutat Garnelen gesellen sich unter anderem Zitronengras, Schalotten, Chiliflocken, Zucker und Fischsauce. Serviert wurde die XO-Sauce made am Arlberg konsequenterweise als Bestandteil eines Gerichts mit roher roter Garnele. „Sie passt aber zu vielen Sachen wie Salat, gegrilltem Gemüse, Reis, Nudeln oder so, sie ist ein ideales Topping.“



Lukas Mraz vom Mraz & Sohn nützte das Corail, den Rogensack, von Jakobsmuscheln „und die anderen Teile, die von der Jakobsmuschel weggeschmissen werden“, neben Speck für eine Sauce, die als Belag einer „XO-Margherita“ den zweiten Teil eines Jakobsmuschelgangs bildete. Außerdem in seiner Küche entstanden: eine vegetarische XO-Sauce aus getrockneten Paradeisern. Umami eben.

