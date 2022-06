Missbrauch in Kindergarten: MA-10-Chefin abgesetzt

Gleichzeitig wurde bekannt, dass ein weiterer Pädagoge eines städtischen Kindergartens wegen „pädagogischem Fehlverhalten" bei der Staatsanwaltschaft angezeigt worden ist.

In Wien ist ein weiterer Pädagoge eines städtischen Kindergartens bei der Staatsanwaltschaft angezeigt worden. Ihm wird "pädagogisches Fehlverhalten" vorgeworfen, wie der zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) am Dienstag berichtete. Der Mann darf derzeit keine Kinder mehr betreuen. Wiederkehr setzt auch einen Schritt in der Verwaltung: Die Leiterin der Magistratsabteilung 10 (Kindergärten), Daniela Cochlar, wird abgesetzt.

Es gebe unterschiedliche Auffassungen über das Krisenmanagement, begründete der Ressortchef im Gespräch mit Journalisten die Suspendierung. Den Wiener Kindergärten war vorgeworfen worden, im Zusammenhang mit mutmaßlichen Missbrauchsfällen in einem Kindergarten in Penzing zu spät informiert zu haben. Der neue Fall betrifft ebenfalls diese Einrichtung. Um einen sexuellen Übergriff soll es sich dabei aber nicht gehandelt haben.

Vor drei Wochen war bekannt geworden, dass ein Pädagoge in einem städtischen Kindergarten in Wien-Penzing Mädchen und Buben sexuell missbraucht haben soll. Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit in vier Fällen. Eltern, deren Kinder ebenfalls von dem Pädagogen betreut worden waren, wurden allerdings erst über ein Jahr nach den Vorfällen darüber informiert, was heftig kritisiert wurde. Die Kindergartenleitung und die MA 10 sahen sich mit Vertuschungsvorwürfen konfrontiert.

Nach Aufkommen der Vorfälle verkündete Stadtrat Wiederkehr bereits erste Maßnahmen. So wurden die Leitung des betroffenen Standortes und die Regionalleitung ausgetauscht. Der Neos-Politiker kündigte zudem ein Kinderschutzkonzept für die städtischen Kindergärten an. Es soll im Herbst präsentiert werden.

(APA/Red.)