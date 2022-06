2240 Neuinfektionen, Sieben-Tages-Inzidenz deutlich gestiegen

Die Inzidenz liegt zurzeit bei 215,7 Fällen pro 100.000 Einwohner. Vor einer Woche waren es noch 164,6. Auch die Zahl der Spitalspatientinnen und-patienten ist gestiegen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich steigt wieder leicht an. Innerhalb von 24 Stunden sind österreichweit 2240 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Dieser Wert liegt erneut über dem vor einer Woche, letzten Dienstag waren es 1903 neue Infizierte. Er liegt jedoch unter dem Durchschnitt der letzten sieben Tage (2768).

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 215,7 Fälle pro 100.000 Einwohner. Am vergangenen Dienstag betrug sie noch 164,6. Deutlich niedriger war auch der Durchschnitt der Neuinfektionen der vergangenen Woche, er lag am 31. Mai bei 2112 Fällen.

Zahl der Spitalspatienten gestiegen

479 Erkrankte liegen zurzeit in einem Krankenhaus, 42 davon auf einer Intensivstation. In Vergleich zum Vortag ist das ein Anstieg von 22 bzw. drei Patientinnen und Patienten.

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer folgendermaßen auf: Wien und Niederösterreich verzeichnen mit 860 und 468 die meisten neuen positiven Fälle. Darauf folgen Oberösterreich (202), Salzburg und Tirol (beide 166) sowie die Steiermark (154). Die wenigsten wurden in Vorarlberg (88), Kärnten (83) und dem Burgenland (53) gemeldet.

Ein weiterer Todesfall

Am heutigen Dienstag gab es in Österreich 36.629 laborbestätigte aktive Fälle, um 503 mehr als am Tag zuvor. Vor einer Woche hat es 34.594 bestätigte, aktiv Infizierte gegeben.

Seit Pfingstmontag wurde ein weiterer Todesfall registriert. In der vergangenen Woche gab es 23 Covid-Tote. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch nach den Ministerienzahlen 18.675 Todesopfer in Österreich gefordert. Die Ages meldete bereits am Montag mit 19.950 Toten deutlich mehr. Vor genau sieben Wochen meldete das Gesundheitsministerium tausende Tote nach, diese sind noch immer nicht in den Bundesländerzahlen abgebildet.

Immer mehr lassen Impfzertifikate auslaufen

Die steigenden Infektionszahlen zeigen sich auch bei den Testungen. Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 42.590 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren 38.187 aussagekräftige PCR-Tests, 5,9 Prozent lieferten positive Ergebnisse. In der vergangenen Woche wurden im Schnitt täglich mehr als 101.000 sensitive PCR-Analysen durchgeführt. Die Positivrate lag bei 2,7 Prozent.

Immer mehr Menschen in Österreich lassen ihre Impfzertifikate auslaufen. Insgesamt 90.830 haben in der vergangene Woche ihre Gültigkeit verloren. Die Impfmüdigkeit zeigt sich auch bei den Immunisierungen. Österreichweit 214 Impfungen sind am Montag durchgeführt worden, immerhin drei davon waren Erststiche. Insgesamt haben nach den Daten des E-Impfpasses 6.829.183 Personen bereits zumindest eine Impfung erhalten. Exakt 5.775.134 Menschen und somit 64,3 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz.

