Vom Landesenergieversorger zur Green-Tech-Company

Intelligent, effizient, vernetzt: Die Salzburg AG setzt mit „Internet of Energy“ neue Maßstäbe.

Klimawandel, Energieunabhängigkeit und Versorgungsicherheit – das alles sind derzeit Themen, die viele Menschen in Österreich intensiv beschäftigen. Wie kann man Energie effizienter nutzen? Wo lässt sich Energie einsparen und kann ich mein eigenes kleines Solarkraftwerk bauen? Fragen, die nicht nur ob der geopolitischen Lage zu Recht gestellt werden, sondern vor allem eine jüngere Generation stark bewegen.

Neue Strategie

Darauf hat die Salzburg AG bereits 2020 reagiert und sich strategisch neu aufgestellt: Der Landesenergieversorger, der in Salzburg auch massiv den Breitbandausbau und die Dekarbonisierung vorantreibt, hat sich zum Ziel gesetzt, als Green-Tech-Company zu agieren. Dazu wurden die Abteilung „Digital Solutions“ neu ausgerichtet und Expert:innen aus der ganzen Welt eingestellt. Leiter der Business Unit ist Kristijan Jarc, der selbst als Digitalisierungsexperte international Erfahrung sammeln konnte und nun sein gesamtes Know-how einbringt. Sein Team ist ebenso international; gesprochen wird Englisch und gearbeitet wird nach in agilen Methoden. „Ein diverses Team mit Menschen aus verschiedenen Kulturen und mit verschiedenen Arbeitsbiografien ist definitiv innovativer und kreativer“, ist Kristijan Jarc überzeugt. Derzeit arbeiten er und seine 45 Kolleg:innen intensiv an Produkten, die Nutzer:innen ein ganzes Energie-Ökosystem bieten können, das sogenannte Internet of Energy. Dies passt genau in die strategische Ausrichtung der Salzburg AG: „Es geht darum, dass wir zum einen unabhängige und erneuerbare Energiequellen weiter ausbauen. Zum anderen, dass wir den Menschen dabei helfen, diese Energie intelligent, effizient und vernetzt nutzen zu können“, erklärt Salzburg AG CEO Leonhard Schitter.

Der Leiter der Innovation-Abteilung, Kristijan Jarc, und Salzburg AG CEO Leonhard Schitter beim Launch der Energiegemeinschaften bei der Messe Salz21. Beigestellt

Das Team um Jarc konnte für die Salzburg AG jetzt ein neues Produkt an den Start bringen: ENOX Share - eine digitale Plattform für Energiegemeinschaften, die es ermöglicht, Bürger:innen aktiv an der Energiewende mitwirken zu lassen. Energiegemeinschaften sind das perfekte Instrument dafür: Durch sie wird die Erzeugung von grüner Energie aus der Region für die Region gefördert. „Mit ENOX Share ist es uns gelungen, eine digitale und skalierbare Plattform zu entwickeln, die unseren Kund:innen eine Lösung aus einer Hand bietet: Von der Gründung, der Inbetriebnahme bis hin zum Betrieb und Abrechnung von Energiegemeinschaften sind wir als kompetenter Partner immer an ihrer Seite“, erklärt Jarc.

Pilotprojekt läuft

Eine erste Energiegemeinschaft in Hallwang bei Salzburg ist bereits als Pilotprojekt in Betrieb. Die Druckerei Roser hat sich mit benachbarten Haushalten zu einer Energiegemeinschaft zusammengeschlossen. Der erzeugte PV-Strom aus zwei unabhängigen Gebäuden wird am Wochenende von der Nachbarschaft genutzt. Über ein Dashboard können alle Teilnehmer:innen die aktuellen Verbräuche und Energieflüsse einsehen. Ab Anfang Juli ist ENOX Share für alle Kund:innen verfügbar.