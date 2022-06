Deniz Yücel und andere wollen einen "Besser-PEN" gründen

Nach den Querelen bei der Schriftstellervereinigung (oder „Bratwurstbude") PEN soll es nun einen alternativen Verein geben. Unterstützt etwa von Daniel Kehlmann und Eva Menasse.

Der Journalist Deniz Yücel sparte nicht mit heftigen Ausdrücken, als er kürzlich als deutscher PEN-Präsident zurücktrat. Er wolle nicht Präsident "dieser Bratwurstbude" sein, hatte er nach knapp abgewendeter Abwahl gesagt. Und erklärte dann auch, dass der Club der Autoren dominiert werde "von einem Haufen Spießern und Knallchargen". Der Verein mache seine Arbeit schlecht, zudem werde "auf intransparente Weise an den Gremien des Vereins vorbei über die Verwendung von Steuermitteln entschieden", hatte er in der "Süddeutschen Zeitung" gesagt. Und noch mehr. In Gotha war das komplette, erst im Oktober gewählte Präsidium zurückgetreten, Josef Haslinger übernahm daraufhin interimistisch die Führung.

Nun soll ein alternativer Verein entstehen. Rund 230 Autorinnen und Autoren wollen den PEN Berlin gründen, wie Yücel am Dienstag ankündigte. Zu den Unterstützern zählen demnach unter anderem Daniel Kehlmann ("Tyll"), Christian Kracht ("Eurotrash") und Eva Menasse ("Dunkelblum"). Die Vereinigung soll am Freitag im Berliner Literaturhaus gegründet werden. Es soll "kein Gegen-PEN" sein, schrieb Yücel, aber "vielleicht, inschallah, ganz bestimmt ein Besser-PEN".

Auf der Internetseite ist zu lesen: "Wir wollen einen neuen PEN. Einen zeitgemäßen und diversen PEN, in dem sich auf Deutsch schreibende oder in Deutschland lebende Schriftsteller:innen und Übersetzer:innen aller literarischen und publizistischen Genres zusammenfinden." Es brauche einen neuen PEN, der "gemeinsam und unabhängig von Herkunft und Haltung Missstände anprangert und denjenigen hilft, die in ihrer freien Meinungsäußerung bedroht werden".

Yücel war mehrere Monate Präsident des deutschen Ablegers der internationalen Schriftstellervereinigung PEN (die drei Buchstaben stehen für die Wörter Poets, Essayists und Novelists) gewesen. Gestritten wurde dabei nicht nur über Aussagen Yücels, der eine Flugverbotszone in der Ukraine gefordert hatte, sondern vor allem über den Führungsstil im Vorstand.

(APA/dpa)