Warum die Ukraine EU-Kandidat wird, andere nicht

Österreichs Regierung legt ein neues Modell für eine schrittweise Eingliederung von Beitrittsländern in die EU vor. Auch Frankreich bremst. Für Kiew wird das zumindest vorerst nichts ändern – mittelfristig vielleicht schon.

Der Schreck war in seinen Äußerungen spürbar. Ukraines Botschafter in Österreich, Wassyl Chymynez, ließ am Dienstag verlauten, sein Land hoffe, „dass die österreichische Bundesregierung den Kandidatenstatus beim kommenden EU-Rat unterstützen wird“. Eine Ablehnung wäre eine Ermunterung Putins, „den Vernichtungskrieg gegen das ukrainische Volk“ fortzusetzen und Europa zu schwächen. Chymynez reagierte damit auf neue Vorschläge von Außenminister Alexander Schallenberg und Europaministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP), die EU-Erweiterungspolitik zu reformieren.

Diese Reform wäre freilich für die Entscheidung über den EU-Kandidatenstatus der Ukraine, die beim kommenden EU-Gipfel am 23. und 24. Juni getroffen wird, noch nicht relevant. Eine breite Zustimmung zum Status wird erwartet, wenngleich nicht auszuschließen ist, dass einzelne EU-Regierungen in letzter Minute versuchen könnten, ihr Ja mit Forderungen zu verknüpfen. Politisch hat sich auch Österreich darauf festgelegt, den Kandidatenstatus nicht zu blockieren. Er bedeutet noch keinen Freibrief für einen Beitritt.