Späte Rechenschaft für Südafrikas Staatsplünderer

Lange kam die Familie Gupta, Drahtzieher des Milliardenraubs unter Präsident Zuma, straffrei davon. Nun wurden zwei Brüder verhaftet.

Ihr Exil hatten sich Südafrikas meistgesuchten Wirtschaftskriminelle wohlüberlegt ausgewählt. Jahrelang hatten die drei indisch-stämmigen Gebrüder Gupta die südafrikanischen Staatskassen mit Hilfe des Ex-Präsidenten Jacob Zuma geplündert. Als dieser 2018 zurücktreten musste und nicht länger die Strafverfolgungsbehörden aushöhlen konnte, setzten sich die Guptas inklusive Milliardenvermögen in die Vereinigten Arabischen Emirate ab – ein Land mit dem Ruf, nicht genug gegen Geldwäsche zu unternehmen. Und vor allem eines ohne Auslieferungsabkommen mit Südafrika.

Jahrelang schien der Plan aufzugehen. Doch am Montag überraschte „News24“ mit der Nachricht, dass in Dubai zwei der drei Brüder verhaftet wurden. Man habe mit dem Zugriff auf eine „rote Ausschreibung“ von Interpol für vier Gupta-Familienmitglieder reagiert, hieß es aus Dubai. Die Verhaftung sei wegen „Geldwäsche und kriminellen Anklagepunkten in Südafrika“ erfolgt. Südafrika hatte wegen der Gupta-Flucht ein Auslieferungsabkommen mit Dubai forciert. Es ist seit einem Jahr in Kraft, was wohl auch auf steigenden Druck gegenüber den Emiraten zurückzuführen ist, seine laxen Gesetze gegen Finanzverbrechen zu verschärfen. Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs war Dubai zum Fluchtpunkt sanktionierter Oligarchen aus Russland geworden.