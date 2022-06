Auf Wachstumskurs in der Krise

Bilanz. Die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG erzielte 2021 Rekordwerte. Ihre Strategie: Individuelle Beratung und ein vielfältiges Portfolio.

Die Widerstandskraft des Finanzsektors wurde im Jahr 2021 erneut auf die Probe gestellt – oder vielmehr auf zahlreiche Proben. Denn neben steigenden Infektionszahlen in einer vierten Welle stellten auch coronabedingte Produktionsdrosselungen, Engpässe bei Lieferketten und die hohe Inflation große Herausforderungen dar.

Die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Österreichs führende Vermögensverwaltungsbank, konnte trotz dieser Hürden ihr Wachstum steigern und hat sich somit einmal mehr als verlässlicher Partner in der Vermögensveranlagung bewährt. Dies zeigen auch die aktuellen Zahlen: Das verwaltete Kundenvermögen wuchs 2021 um 26 Prozent auf 33 Milliarden Euro an – ein neuer Rekordwert. Auch das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit konnte um 52 Prozent auf 21,2 Mio. Euro (Konzern) gesteigert werden.

Beratung trifft Expertise

Dass die LLB Österreich all diese Herausforderungen nicht nur gemeistert hat, sondern dabei auch noch über sich hinausgewachsen ist, liegt sowohl am Berateransatz als auch am Geschäftsmodell des Finanzinstituts. Das bedeutet konkret: Hier trifft maßgeschneiderte Beratung auf fundierte Expertise. Das Team setzt dabei auf laufende Weiterbildung – und weiß dadurch genau die passende Vermögensveranlagung individuell auf ihre Kunden abzustimmen.

Eine Eigenschaft, der angesichts des aktuellen, weiterhin von großen Unsicherheiten geprägten Marktumfelds eine große Bedeutung zukommt. Denn mit steigenden Temperaturen hat sich die Pandemielage zwar immer mehr beruhigt, währenddessen warnen Virologen aber bereits vor einer neuen Welle im Herbst. Einen weiteren belastenden Faktor stellt außerdem die geopolitische Situation dar: Ein Krieg in Europa, Klima- und Energiekrise zeigen ihre Ausprägungen.

Zudem stehen der Wirtschaft weiterhin, bedingt durch die Inflation mit folglich starken Kurs- und Stimmungsschwankungen an den Börsen und Nullzinsen-Niveau, heikle Zeiten bevor. Obwohl Prognosen hinsichtlich der Inflation im Moment schwierig sind, geht die LLB Österreich von einem Peak im Sommer und einem anschließenden langsamen Absinken aus. Für 2022 wird ein Jahresdurchschnitt von 7,3 Prozent, für 2023 ein Wert von 3,5 Prozent hinsichtlich der Inflationsrate prognostiziert.

Worauf es jetzt ankommt

Kein Wunder also, dass Anleger sich fragen, worauf es nun, in stürmischen Zeiten wie diesen, ankommt – und in dieser Sache sind die LLB-Kundenberater Experten. „Aufgrund negativer Realzinsen von Anleihen empfehlen wir derzeit weiterhin einen Mix aus Sachwerten wie Aktien, Immobilien, alternativen Strategien und strukturierten Zinsprodukten“, so Robert Löw, Vorstandsvorsitzender der LLB Österreich. „Aktien sind im Moment die wichtigste Komponente. Im Gegenzug steigt bei Rohstoffen aufgrund der Preissteigerungen die Korrekturgefahr erheblich. Immobilien sind nach wie vor ein widerstandsfähiger und risikominimierender Portfoliobestandteil.“

Je nach Risikobereitschaft können Investoren demnach ein reines Sachwerteportfolio mit Fokus auf Aktien wählen. Konservative, weniger risikobereite Anleger müssen jedoch bedenken, dass eine simple Aufstockung der Sachwerte, zulasten von sicheren Anleihen, höhere Schwankungen mit sich bringt. Durch strukturierte Produkte und Total-Return-Strategien – dabei wird neben Aktien auf marktneutrale Anlagen gesetzt, die bei fallenden und steigenden Börsen für Gewinne sorgen – wird das Portfolio der LLB Österreich abgerundet.

Seit 2009 ist Österreich neben Liechtenstein und der Schweiz einer der drei Heimmärkte der LLB-Gruppe. Die 100-prozentige Tochter der Liechtensteinischen Landesbank AG mit Sitz in Vaduz beschäftigt in Österreich über 200 Mitarbeitende.

