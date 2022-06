Wo in diesem Sommer Hungersnöte drohen

Die Vereinten Nationen zeichnen ein düsteres Bild: In Teilen der Welt dürfte sich die Ernährungssitation in den kommenden Monaten drastisch verschlechtern.

Wien. Ein Feuer wütet im Hafen von Mykolajiw in der Südukraine. Auch ein gewaltiges Getreidelager dort brennt. Dicke schwarze Rauchwolken wälzen sich Richtung Himmel. Das zeigt ein Bild, das auf Telegram veröffentlicht wurde. Die Ukraine war vor dem Krieg die Kornkammer Europas und Mykolajiw eine ihrer wichtigsten Exporthäfen. Der russische Raketenangriff am Wochenende bestärkt Beobachter im Westen in ihrer These, dass Wladimir Putin Hunger als Waffe einsetzt, dass er den Westen erpressen will und dass er mit der Zerstörung von Getreidelagern den Einsatz erhöht.

Das Feuer ist jedenfalls ein Sinnbild: Europas Kornkammer brennt. Die Folgen reichen um den Globus. Sie lösen Unruhen aus und sie schüren Hungerkrisen. Und falls nicht alles täuscht, dann werden die Dimensionen noch immer unterschätzt.