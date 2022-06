Fernwärme: Preise sollen um 92 Prozent steigen

Laut „Kronen Zeitung“ sollen die Preise für Fernwärme in Wien fast verdoppelt werden. Am Mittwoch werden mehr Details bekanntgegeben.

Der Preis für Fernwärme soll deutlich erhöht werden, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Demnach sollen die Kosten um 92 Prozent steigen. Für einen durchschnittlichen Haushalt bedeutet die Erhöhung rund 45 Euro Mehrausgaben pro Monat. Betroffen sind rund 440.000 Haushalte in der Bundeshauptstadt. In den nächsten Tagen soll es dazu einen entsprechenden Antrag von Wien Energie geben, mehr Details werden am Mittwoch bekannt gegeben.

Begründet wird die Erhöhung mit den Folgen der weltweiten Energiekrise: Fernwärme wird mehrheitlich aus Gas gewonnen und nur zu rund einem Drittel aus Müllverbrennung, industrieller Abwärme und Biomasse. Im Großhandel haben sich die Gaspreise im Vergleich zum Vorjahr vervielfacht, der österreichische Gaspreisindex stieg gegenüber Mai 2021 um mehr als 470 Prozent.

