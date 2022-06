Berliner Tee-Konzept kommt mit eigener Filiale nach Wien

(c) OTTO Immobilien/Franziska Patay (Franziska Patay)

Paper and Tea kommt mit erstem Store in die Wiener City.

Der heimische Markteintritt wurde von Otto Immobilien in Zusammenarbeit mit Vienna Immobilien GmbH begleitet.

P & T - Paper & Tea, das aus Berlin stammende Konzept für handverarbeitete Ganzblatt- und Kräutertees, eröffnet im Herbst 2022 einen Shop in der Wiener Innenstadt. Für die Vermittlung des 150 Quadratmeter großen Geschäftslokals in der Walfischgasse 1 zeichnete Otto Immobilien in Zusammenarbeit mit der Vienna Immobilien GmbH verantwortlich.

„Das Lokal gegenüber der Wiener Staatsoper besticht durch seine hervorragende Sichtbarkeit und sehr hohe Frequenz“, sagt Franziska Patay, Beraterin Geschäftsflächen bei Otto Immobilien. Seit 2011 setzt sich das Berliner Unternehmen für ein „stärkeres Marktbewusstsein für guten Tee und eine moderne Teekultur“ ein, heißt es in der Aussendung. P &T ist bereits in Wien etwa bei Joseph Brot erhältlich.