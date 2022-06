Auto fährt in Berlin in Menschenmenge: Eine Tote, mehrere Verletzte

In Berlin-Charlottenburg ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Eine Person wurde dabei getötet, es gibt mehrere Verletzte. Der 29-jährige Fahrer wurde festgenommen.

In der Berliner Innenstadt ist am Mittwoch ein Auto in eine Menschenmenge und ein Geschäft gefahren. Dabei wurden der Feuerwehr zufolge eine Frau getötet und neun Menschen schwer verletzt. Sechs davon schwebten in Lebensgefahr. Bei dem Lenker handelte es sich um einen 29-jährigen, in Berlin lebenden Deutsch-Armenier, gab die Polizei via Twitter bekannt. Er wurde festgenommen. Die Hintergründe waren vorerst unklar.

Der Mann wird zur Stunde von der Polizei vernommen. „Wir wissen noch nicht, ob es ich um eine Vorsatztat oder um einen Verkehrsunfall handelte“, schrieb sie auf Twitter. Der Vorfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr im Stadtteil Charlottenburg, in der Tauentzienstraße, nahe der Gedächtniskirche und dem Ku'damm.

Wenige Stunden nach dem dramatischen Ereignis wurde der genaue Ablauf klarer. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 10.26 Uhr seinen Renault-Kleinwagen an der Straßenecke Ku'damm und Rankestraße auf den Gehsteig des Ku'damms und in eine Menschengruppe. Dann fuhr er den Angaben zufolge zurück auf die Kreuzung und knapp 200 Meter weiter auf der Tauentzienstraße Richtung Osten. Kurz vor der Ecke Marburger Straße lenkte er das Fahrzeug erneut von der Straße auf den Gehsteig, touchierte ein anderes Auto, überquerte die Marburger Straße und landete im Schaufenster eines Parfumerie-Geschäfts. Im Geschäft selbst gab es eine verletzte Person.

Dpa-Informationen zufolge soll von dem tödlichen Vorfall eine Schülergruppe betroffen sein. Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu und verwies auf Angehörige, die noch informiert werden müssten. Bei der Toten soll es sich Medienberichten zufolge um eine Lehrerin handeln.

Auch die konkrete der Zahl der Verletzten blieb weiter unklar. Die Feuerwehr bestätigte nunmehr neun schwer verletzte Menschen, außerdem gebe es Leichtverletzte. Die Polizei sprach von insgesamt mehr als einem Dutzend Verletzten.

Polizei und Feuerwehr mit Großaufgebot

Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz und versorgten die Verletzten. Die Umgebung war weiträumig abgesperrt. "Aktuell befinden sich rund 60 Einsatzkräfte vor Ort oder sind auf der Anfahrt", twitterte die Feuerwehr. Zunächst hatte die Feuerwehr von 30 Verletzten gesprochen. Auf einem Foto, das im Internet gepostet wurde, war ein Pkw zu sehen, der im Schaufenster eines Geschäfts stand. Die Polizei war mit 130 Kräften im Einsatz. Augenzeuginnen und -zeugen wurden via Twitter gebeten, keine Aufnahmen des dramatischen Ereignisses im Internet zu posten bzw. Hinweise und Mediendateien an die Polizei zu senden.

An der Gedächtniskirche ist es bereits im Dezember 2016 zu einem tödlichen Angriff gekommen. Ein islamistischer Attentäter war damals in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Damals starben zwölf Menschen, mehr als 70 wurden verletzt.

(APA/dpa/Reuters/Red.)