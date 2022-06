Auto fährt in Berlin in Menschenmenge

In Berlin-Charlottenburg ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Eine Person wurde dabei getötet, es gibt mehrere Verletzte. Die Polizei ist mit einem größeren Aufgebot vor Ort.

In der Berliner Innenstadt ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden nach Angaben der Feuerwehr ein Mensch getötet und mindestens acht Personen verletzt. Laut Polizei handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen Pkw. Der mutmaßliche Lenker wurde an Ort und Stelle festgenommen. Die Hintergründe waren vorerst unklar.

„Wir wissen noch nicht, ob es ich um eine Vorsatztat oder um einen Verkehrsunfall handelte“, schreibt die Polizei auf Twitter. Demnach handelt es sich bei dem Autofahrer um einen Mann. „Einsatzkräfte halten den Mann, der gefahren sein, soll vor Ort fest“, heißt es dazu.

Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz und versorgten die Verletzten. Die Umgebung war weiträumig abgesperrt. "Aktuell befinden sich rund 60 Einsatzkräfte vor Ort oder sind auf der Anfahrt", twitterte die Feuerwehr. Zunächst hatte die Feuerwehr von 30 Verletzten gesprochen. Aktuell ist die Rede von acht Verletzten.

Der Unfall hat sich im Stadtteil Charlottenburg ereignet, konkret am Breitscheidplatz nahe der Gedächtniskirche und dem Ku'damm. Die „Berliner Morgenpost“ veröffentlichte auf Twitter ein Foto, das ein Auto im Schaufenster eines Geschäftes zeigt.

An der Gedächtniskirche ist es bereits im Dezember 2016 zu einem tödlichen Angriff gekommen. Ein islamistischer Attentäter war damals in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Damals starben zwölf Menschen, mehr als 70 wurden verletzt.

(Red./ag.)